Am Donnerstag, 29 April, feiert Veronika Ganter ihren 80., am Sonntag, 2. Mai, Albert Ganter seinen 90. Geburtstag. Zwei Eheleute, die sich in Göschweiler und der Region mehr als verdient gemacht haben. Mit ehrenamtlichem Engagement prägten sie die Gemeinde mit.

Obwohl beide Jubilare aus Göschweiler stammen, haben sie sich erst in Großengstingen auf der Schwäbischen Alb kennen gelernt. Hier hatte Albert Ganter mit seiner damaligen Frau Emma das Ausflugslokal Engel übernommen. Als die Ehefrau plötzlich verstarb, übernahm Veronika Ganter die Mutterrolle der drei Kinder.

Mit ihr fand der gelernte Bäcker und Patissière Albert das große Glück. 1964 heiratete das Paar und zog nach Offenburg, um dort das Bräustüble zu übernehmen. 1971 kehrte das Paar – in der Zwischenzeit hatte sich die Familie um weitere fünf Kinder vergrößert – nach Göschweiler zurück.

Gemeinsam bauten sie das Schützenhaus zu einem renommierten und beliebten Lokal um. Albert Ganter reaktivierte den Schützenverein und führte diesen 20 Jahre als Vorsitzender. Hierfür wurde er mit zahlreichen Ehrungen bedacht.

Ehrung der Stadt

Veronika Ganter trat 1975 als Reinigungskraft in den Dienst der Gemeinde. Albert setzte von 1980 bis 1998 Akzente als Ortschaftsrat. Bei den zahlreichen Bau- und Umbauarbeiten war er zusammen mit seiner Ehefrau von 1991 bis 2001 als Hausmeister aktiv. Viele Jahre waren sie auch als Zeitungsausträger frühmorgens unterwegs. 1999 wurde Albert Ganter für sein ehrenamtliches Wirken für die Gemeinde mit der Ehrung der Stadt bedacht.

Körperlich und geistig hält sich das Paar durch tägliche Spaziergänge und das Interesse am Ortsgeschehen fit. Den Beiden gratulieren acht Kinder, 15 Enkelkinder und sechs Urenkel.