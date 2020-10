Musik und Kartoffelgenüsse verbindet der Musikverein Reiselfingen schon längere Zeit. Aus finanzieller Not geboren, wurden die Herdepfelfeste und -hocks zu echten Höhepunkten im Vereinsjahr. Dies wollte man sich in der Coronazeit nicht entgehen lassen, so Vorsitzender Guido Kaltenbrunn, zumal man beim Setzen der Kartoffeln das Ausmaß der Pandemie ja auch noch nicht kannte.

So kam es zum Herdepfelkonzert mit Musik beim Kurgarten, der leckeren Knolle „to go“ (zum mitnehmen) und dem Herdepfelverkauf. „Das Kartoffelfest ist nicht nur ein wichtiger kultureller Beitrag, sondern für uns ebenso wie andere Konzerte eine wichtige Einnahmequelle“, informieren der Vorsitzende und Schriftführer Stefan Oschwald. Der Kartoffelexperte des Musikvereins ist der Musiker Thomas Engesser, der seinem Verein einen 25 Ar großen Acker zur Verfügung gestellt hat. Durch den Lockdown war allerdings die gemeinsame Arbeit vom Setzen bis zur Ernte auf die Familie mit Ehefrau Angelika und Tochter Lisa beschränkt.

Die richtigen Sorten für viele Gerichte

Gepflanzt, geerntet und verkauft wurden vier Sorten: die mehlige Afra, die feste Belana und die beiden vorwiegend festkochenden rote Laura und Marabel. Ein Angebot für alle Kartoffelgerichte, so Thomas Engesser, der die Kartoffeln in verschiedenen Größen von einem Kilo bis zu 12,5 Kilogramm schweren Säcken verkauft.

Hubert und Judith Oschwald genießen die Kartoffelsuppe und Dämpfkartoffeln beim Musikverein Reiselfingen. | Bild: Gerold Bächle

Wie gut die tolle Knolle schmeckt, dafür sorgten die Musiker mit Leckereien zum mitnehmen. Ein Gastronomiebetrieb hatte für die Musiker die Küche zur Verfügung gestellt, in der Herdepfelsuppe und Dampfherdepfel mit Dip gekocht wurden. Dazu gab es verschiedene Sorten Kuchen und die tollen Klänge des Herdepfelkonzerts – eine gelungene Mischung, welche der junge Dirigent Henry Heizmann zusammengestellt hat. Er probt mit dem Orchester auch schon in der Halle unter Berücksichtigung der Corona-Bedingungen, ist für Weihnachten doch ein Konzert geplant.

Doch auch dies wird der aktuellen Lage angepasst sein. So wird es eine maximale Besucherzahl geben und nur einzelne Ensembles werden auftreten, so Vorsitzender Kaltenbrunn. Derzeit stehen beim Musikverein Reiselfingen neun Jugendliche in Ausbildung, sechs werden in der Jugendmusikschule und drei bei externen Musiklehrern ausgebildet.