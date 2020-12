Noch Anfang des Jahres war Löffingen in Feierlaune. Nach dem gigantischen Stadtjubiläum hatten zahlreiche Vereine zu Jubiläumsveranstaltungen eingeladen. Am 1. Januar wurde das Löffinger Jubiläumsjahr mit dem Neujahrskonzert eingeläutet und auch die Fasnacht konnte in all ihren Facetten gefeiert werden – doch dann war mit Feiern und Jubiläen wie überall Schluss.

So erging es der Stadtmusik

Zum 300. Geburtstag hatte die Stadtmusik (SML) ein ganzes Paket geschnürt. Beim ersten Fasnetmusiktreffen war man noch optimistisch, die angedachten elf Veranstaltungen durchführen zu können. Dann kam alles anders: Das Muttertagskonzert, der Tag der Jugendmusik, das Kirchenkonzert, das Open-Air-Konzert mit der Aufführung der „Carmina Burana“ oder auch die Ausstellung mit dem großen Jubiläumsumzug oder das Festbankett – alles fiel der Corona-Pandemie zum Opfer.

Doch bei der Stadtmusik wurde das Motto „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ ausgegeben. Und so darf man sich freuen, nach Ende der Corona-Beschränkungen diesen musikalischen Leckerbissen zu erleben. Bis dahin ist die Stadtmusik auf Facebook zu sehen.

So erging es dem Fußballclub

„100 Jahre Fußballclub Löffingen„ – so hätte es beim Jubiläumswochenende im Juli heißen sollen. Die Fußballer planen, das Jubiläum im Jahr 2021 nachzufeiern. Lange hatten die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Benjamin Gaudig und Rainer Knöpfle gehofft, das Team um Dominik Ikic hatte Bilder und Geschichten für eine Chronik gesammelt und auch das Festprogramm stand schon. Wenn man genau in die FCL-Geschichte blickt, ist die Geburtsstunde des Löffinger Fußballsports auf der Burg (der heutigen Jungviehweide) zwar im Jahr 1920 zu finden, die eigentliche Gründung war allerdings erst am 29. Januar 1921. Im Gasthaus Linde gründeten 22 Mitglieder den FCL mit den Vereinsfarben rot-weiß.

So erging es der DLRG und dem ACL

Auf 50 Jahre hätten die DLRG und der Automobilclub (ACL) geblickt. Bei der DLRG legten Werner Lubrich und Gerald Münzer bereits 1965 die Basis, die ein Jahr nach der Waldbaderöffnung mit der Gründung des DLRG-Stützpunkts gefestigt wurde. Heute erfüllt die DLRG viele Aufgaben, wie Schwimmausbildung, Einsatz der Rettungsschwimmer, Wasserrettungsdienst und öffentliche Gefahrenabwehr. Wie der Automobilclub mit seiner Enduro-Challenge, wird auch die DLRG mit einer Waldbadparty vielleicht schon im nächsten Jahr feiern. Am 10. April 1970 wurde der ACL aus der Taufe gehoben. Schnell machte er sich einen Namen durch die Seifenkistenrennen mit der Deutschen Meisterschaft, Orientierungsfahrten, Kart-Rennen, Skijöring oder die in diesem Jahr anstehenden zehnte Enduro-Challenge.

So erging es dem Reitverein und dem Kunstverein

Auch der Reitverein Löffingen hätte Geburtstag gefeiert: seinen 40. Hinter ihm liegt eine außergewöhnliche, wechselvolle Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen. Doch die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Wolf Brodauf kämpften für den Verein, der zwar keine offizielle Heimat mehr hat, aber mit den Reitertagen eine beliebte Veranstaltung gefunden hat, welche Reiter von nah und fern anlockt. 100 Jahre alt wäre der Künstler Friedrich Knödler geworden, der im Rahmen einer kleinen Geburtstagsfeier des Kunstvereins hätte geehrt werden sollen.

So erging es der Jacky Connection

Das Motto „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ gilt auch für die Jacky Connection, der Verein wurde vor 20 Jahren aus der Taufe gehoben. Die Mitglieder bringen große Konzerte nach Unadingen, so hätte im Oktober das Rock-Spektakel mit Barock steigen sollen. Nun wird diese Band im kommenden Jahr erwartet. Sie gilt als Europas größte AC/DC Tribute Show.