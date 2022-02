Einer Polizeistreife fiel am Montagabend gegen 21.30 Uhr ein Auto auf, das in Reiselfingen parkte. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs konnte festgestellt werden, dass in dem Auto ein der alkoholisierter 69-jähriger Mann saß. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 0,84 Promille.

Polizei betrieb Gefahrenabwehr

Daher klärte die Polizei den Mann über seine Fahruntüchtigkeit auf und behielt den Fahrzeugschlüssel des Mannes mit dessen Einverständnis ein. Diesen wird er in nüchternem Zustand wieder bei der Polizei abholen können. Da keine Hinweise auf strafbare Handlungen vorlagen, handelte die Polizei präventiv zur Abwehr einer Gefahr.