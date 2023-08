Breisgau-Hochschwarzwald vor 34 Minuten

Unbekannte knacken Fahrkartenautomaten im Bahnhof Unadingen

Die Täter machen sich in der Nacht auf Sonntag an dem Gerät zu schaffen. Ihre Beute beträgt rund 2000 Euro. Der Schaden am Automaten lässt sich noch nicht beziffern.