Die Fassade der Grundschule an der Festhallenstraße wurde am vergangenen Wochenende beschmiert, teilt die Polizei mit. Am Freitagabend wurde ein Technikhäuschen am Bahnhof ebenfalls beschmiert. Dort sollen drei Jugendliche gesehen worden sein. Der Polizeiposten Löffingen bittet Zeugen, welche Angaben zur möglichen Täterschaft machen können, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.