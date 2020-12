Die Ministranten (Minis) der Pfarrei Heilig Kreuz verkaufen in normalen Jahren beim Löffinger Nikolausmarkt Weihnachtsbrötle. Da dieser Corona-bedingt abgesagt werden musste, befürchtete schon mancher Bürger, heuer auf diese Leckereien verzichten zu müssen. Doch die Unadinger Ministranten sorgten zumindest in Unadingen für gefüllte Weihnachtsteller.

„Minis kaum noch gefragt“

Die Betreuerinnen Uschi Engesser, Ulrike Wehinger und Susanne Hettich hatten die Idee, die Brötle-Aktion mit den über 50 Ministranten im Ort trotzdem durchzuführen. „Durch die Pandemie sind die Minis kaum noch gefragt“, so Susanne Hettich.

„Mit der Aktion konnten wir zeigen dass wir noch da sind“, ergänzt ihre Kollegin Uli Wehinger. „Wir backen auf Bestellung und liefern frei Haus“, so der Aufruf, der im Unadinger Laden und im Digital-Blättle zu lesen war.

Großer Ansturm auf die Brötle

„Wir wurden fast überrannt“, freute sich Susanne Hettich und hatten schon Angst, die 34 Mini-Mütter könnten den Ansturm nicht überwältigen. Doch glücklicherweise bekamen sie spontane Unterstützung durch die beiden Omas Vroni Greiner und Beate Kramer.

Insgesamt haben die Unadinger Bäckerinnen 36 Kilogramm Weihnachtsbrötle gebacken: Springerle, Hildabrötle, Linzerschnitten, Buttergebäck, Kokosmakronen, Husarenköpfle, Nussbrötle, Heinerle, Spritzgebackenes, Lebkuchen und sogar zwei ungarische Sorten.

Mit Mundschutz und Handschuhen

Uschi Engesser, Ulrike Wehinger und Susanne Hettich hatten dann die Aufgabe, die im Gasthaus Ochsen angelieferten Brötle ganz Corona-gerecht mit Mundschutz und Handschuhen zu verteilen: Sie füllten das Weihnachtsgebäck in Tüten mit 250 und 500 Gramm Inhalt.

Löffingen Trotz Pandemie zum Weihnachtsgottesdienst? Die Löffinger Gemeinden versuchen, das Problem mit Platzkarten und Freiluft-Gottesdiensten zu lösen Das könnte Sie auch interessieren

Anschließend waren wieder die Ministranten an der Reihe, welche die Brötletüten an die Besteller verteilten. Der Erlös des Weihnachtsbrötle-Verkaufs wurde in den Vorjahren für Veranstaltungen der Ministranten verwendet. Die 455,40 Euro, die dieses Mal zusammen kamen, werden an Schwester Adelholda in Chile überwiesen. Die Franziskanerin, die aus Unadingen stammende Wilhelmine Rieple, wirkt dort seit 60 Jahren in der Mission.