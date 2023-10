Ist Trinkwasser von einer Verunreinigung betroffen, dann schrillen alle Alarmglocken und es geht an die Ursachen-Forschung. So geschehen Ende September in Reiselfingen. Seit Montag, 9. Oktober, ist das Wasser wieder keimfrei – und jetzt noch die abschließende gute Nachricht: Es wird auch kein Chlor mehr in das Leitungsnetz gegeben.

Keine Auffälligkeiten

Wie die Stadtwerke Löffingen mitteilen, seien nach sorgfältigen Analysen und Kontrollen keine Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen des Wassers festgestellt worden. Das Gesundheitsamt für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat daher das Trinkwasser zur allgemeinen Nutzung wieder freigegeben. Das Trinkwasser kann wieder in vollem Umfang wie gewohnt genutzt werden.

Das Wasser war mit Enterokokken verunreinigt und musste seit Ende September abgekocht werden. Und auch nachdem die Werte bereits wieder bedenkenlos waren, wurde aus Sicherheitsgründen weiter gechlort.

Bei der Verunreinigung war das Stadtbauamt besonders gefordert mit Chloren, Spülen und Probeentnahmen. Das mit Chlor versetzte Wasser sei dabei keineswegs gesundheitsschädlich, da die Chlormenge strengsten überwacht und auf die zulässigen Grenzwerte peinlichst genau geachtet werde, hieß es von der Stadt.