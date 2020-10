Dabei hätte der Transporter, der in Richtung Neustadt weiterfuhr, als eigentlicher Unfallverursacher vor Ort bleiben müssen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von 1600 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei Titisee-Neustadt bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.