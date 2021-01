Die Unadinger konnten sich wegen der Corona-Pandemie erstmals nach 49 Jahren nicht zu ihrer traditionellen Silvesterversammlung treffen. Diese war am 31. Dezember 1970 von dem ehemaligen Bürgermeister, Ortsvorsteher und Ehrenbürger Hugo Ketterer ins Leben gerufen worden, um den Unadinger Bürgern die Möglichkeit zur Diskussion und Mitbestimmung zu geben.

Rückblick schriftlich und per Video

Da die Versammlung dieses Mal nicht stattfinden konnte, stellte das Team um Ortsvorsteherin Kathrin Kramer einen spannenden und ausführlichen schriftlichen Jahresrückblick und außerdem einen von Kramer selbst moderierten Film zusammen und präsentierte diese auf der seit Dezember 2020 neu gestalteten Unadinger Internetseite.

Die Ortsvorsteherin schreibt: „2020 war ein besonderes und ein schwieriges Jahr, ein Jahr wie wir es noch nie hatten. Deswegen ist gerade im Moment des zweiten Lockdowns schön zu sehen, was kreative, schaffige Unadinger dann doch aus dieser schweren Zeit gemacht haben.“ Sie erinnert auch an zwölf Sterbefälle im vergangenen Jahr in Unadingen – darunter Ehrenbürger Hugo Ketterer, der im am 25. August 2020 im Alter von 90 Jahren verstorben war.

Löffingen Trauer um Hugo Ketterer Das könnte Sie auch interessieren

Rede von Bürgermeister Tobias Link

Auf der Internetseite stehen außerdem Bürgerinformationen und eine Rede von Bürgermeister Tobias Link zum Lesen bereit, in der er auf die Löffinger Themen und Ereignisses des vergangenen Jahres zurückblickt – unter anderem auf den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Im Schachen Mitte“, der in der letzten Gemeinderatssitzung 2020 beschlossen werden wurde, die wachsende Nachfrage nach Bauplätzen für Wohnhäuser und die Erschließung von Flächen im Baugebiet Hägleäcker, die Probleme mit einer bakteriellen Verunreinigung des Wassers, die durch eine verstärkte Chlorung beseitigt werden konnte sowie die Ausstattung der Löffinger Schulen im Rahmen des Digitalpaktes mit Tablet-Computern im Wert von 60.000 Euro.