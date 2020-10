Nicht mit „Music to stand“ sondern mit „Schlachtplatte to go“ setzte die Trachtenkapelle Göschweiler am gestrigen Sonntag ein Zeichen. Durfte man sich bisher Anfang Oktober immer auf das Herbstfest mit musikalischen und kulinarischen Leckerbissen freuen, so vereitelte dies Corona. Also beschloss der Vorstand um dem neuen Vorsitzenden Bastian Bölle, die Bewohner mit der traditionellen Schlachtplatte, Schäufele oder Bauernbratwürste zu erfreuen.

Löffingen Sie haben zwölf Jahre die Bläserjugend geprägt Das könnte Sie auch interessieren

Der Göschweiler Chefkoch Reinhold Hogg setzte mit seinem 25-köpfigen Team ganz auf diese Tradition, verfeinerte das Dosensauerkraut mit „speziellen Göschweiler Zutaten“ und war auch für den selbst gemachten Kartoffelbrei zuständig. Das Fleisch heimischer Tiere lieferte die Metzgerei Hättich aus Neustadt, hier hatte der Sohn des Dirigenten Linus Sedlak ein Auge darauf, und das typische Bauernbrot kam von der Bräunlinger Bäckerei Schmid. „Wir sind von der Resonanz überwältigt“, freute sich Vorsitzender Bölle, so wurde das Ziel von 100 Schlachtplatten mehr als übertroffen.

Göschweiler Warum die Trachtenkapelle jetzt einen elektrischen Dirigenten hat Das könnte Sie auch interessieren

Chefkoch Reinhold Hogg, die Helfer und Dirigent Martin Sedlank, hatten alle Hände voll zu tun, um die mehr als 300 Portionen herzurichten. Großen Wert wurde auf das Einhalten der Coronaregeln gelegt. So gab es nur Leckereien auf Vorbestellung, verkauft wurden sie den Abholern aus dem Fenster der Bürgerhalle. Auch hier hieß es Abstand und Maskenpflicht in der gekennzeichneten Warteschlange einzuhalten. Das „to go“ übernahmen 16 Personen, die im Zweierteam mit acht Autos nicht nur die Göschweiler Bevölkerungen mit den Leckereien belieferten, sondern auch das Löffinger Ösch.

Der Erlös dient der Jugendarbeit und den Trachten

Der Erlös dieser Aktion wird vor allem in die Jugendarbeiten und die Trachten investiert. Außerdem, so Bastian Bölle, musste ein neues Schlagzeug angeschafft werden, das seit letzter Woche im Einsatz sei. Das alte war über 20 Jahre alt. Wie gut es klingt, können die Musiker bei den Proben hören, die dank von Georg Willmann und Werner Schonhardt bisher auf dem Parkplatz des Alpenblicks durchgeführt wurden.