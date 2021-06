Das Ende der Trachtengruppe Löffingen war schon seit Längerem eingeläutet – doch nun soll bei der Generalversammlung des Vereins am Mittwoch das endgültige Aus kommen.

Suche nach neuen Mitgliedern erfolglos

Was bei der Gründung im Jahr 1935 so verheißungsvoll begonnen hatte und in mehrere Treffen zur Völkerverständigung gipfelte, wird nun bald der Vergangenheit angehören. Der langjährige und engagierte Vorstand hatte sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, ganz im Gegenteil: wie wohl kaum ein anderer Verein hatte die Löffinger Trachtengruppe um ihren Vorsitzenden Rudolf Nägele mit kreativen Ideen versucht, neue Mitglieder zu finden. Doch ohne Erfolg.

Im Rahmen der 1200-Jahrfeier der Stadt Löffingen setzte die Trachtengruppe mit dem großen Kreistrachtenfest im Juli 2019 nochmals einen unvergesslichen und würdigen Schlusspunkt. Ein Blick in die 86-jährige Geschichte unterstreicht die Rolle des Vereins als Kulturträger. Die Gruppe pflegte Freundschaften mit Gleichgesinnten im In- und Ausland – bis nach Kerkade/Holland, Lana/Südtirol, Griechenland, Capljina/Jugoslawien, Haverfordwest/Wales und Gecsapáti/Ungarn.

Corona verhinderte Treffen der Kindergruppe

Ihr Ziel, altes Brauchtum zu pflegen und das Volkslied und die Tänze über die multimediale Zeit hinüberzuretten, scheint nun gescheitert zu sein. Wenn sich die Trachtengruppe Löffingen nun auflöst, geht auch ein Stück Heimatgeschichte verloren.

Erfreulicherweise war die Kindergruppe des Vereins in den vergangenen Jahren sehr aktiv – doch die Corona-Pandemie verhinderte Treffen und Tanzproben. Nun versuchen der Vorsitzende Rudolf Nägele und Jugendvertreterin Christa Kienzler, an der Schule kleinere Tanzprojekte durchzuführen.

Löffingen Langjährige Aktivposten hören auf: Schwarzwaldverein in Personalnot Das könnte Sie auch interessieren

Die Kindertrachten der Gruppe werden der Stadt Löffingen übergeben, um bei zukünftigen Auftritten wieder auf diese zugreifen zu können. Die Trachten der Erwachsenen – bei den Herren ist dies die Baaremer Bauerntracht, bei den Damen die Schwarzwälder Sonntagstracht – gehören dagegen den Mitgliedern des Vereins.