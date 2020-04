Im Frühjahr sind die verstärkt wieder die Landwirte mit ihren Traktoren und Maschinen unterwegs, wenn sie zu ihren Feldern fahren. Für die Autofahrer bedeutet dies erhöhte Aufmerksamkeit.

Dass aber auch die Tücken der Technik zu einem Unfall führen können, zeigte sich jetzt in Dittishausen: Am Mittwoch, gegen 17 Uhr, befuhr laut Polizei ein Traktor mit am Heck montierter Wiesenegge die Taborstraße in Dittishausen in Fahrtrichtung Unterbränd. Aufgrund eines defekten Hydraulikschlauches klappte die linke Seite der Wiesenegge plötzlich während der Fahrt aus. Ein entgegenkommender Autofahrer musste daraufhin ein Ausweichmanöver einleiten, konnte jedoch einen Streifvorgang mit der Wiesenegge nicht mehr vermeiden. Am Auto entstand Schaden.