Seit Mitte November bis zwei Wochen vor Ostern gilt im Freizeit- und Tierpark Tatzmania die Wintersaison mit verkürzten Öffnungszeiten. So sind zum Beispiel derzeit die Fahrgeschäfte geschlossen, aber die Indoor-Angebote gibt es noch.

„Ganz bewusst haben wir die Wintersaison eingeführt“, sagt Betriebsleiter Patrick Braun. Durch die Schließung der Fahrgeschäfte könne jede Menge Energie gespart werden. So ist „der Stromverbrauch nur minimal.“

Öffnungszeiten Geöffnet ist der Freizeit- und Tierpark Tatzmania immer samstags und sonntags von 10 Uhr bis 17 Uhr, außer in den Weihnachtsferien vom 26. Dezember bis 8. Januar. Infos: www.tatzmania.com oder Telefon 07654/8068144.

Obendrein würden die Geräte bei den winterlichen Witterungseinflüssen wie Schnee und Eis auch geschont. „Außerdem macht es ja auch gar keinen Spaß, frierend in den Fahrgeschäften zu sitzen“, so Betriebsleiter Patrick Braun.

Winterliche Ruhe liegt über dem Außengelände: Bis kurz vor Ostern bleiben die Fahrgeschäfte im Freizeit- und Tierpark Tatzmania geschlossen – auch um Energie zu sparen. | Bild: Silvia Bächle

Geschlossen hat auch das große Erongo-Restaurant. „Die Energiegeräte in der Großküche wie Herde, Fritteusen, Kühlschränke sind praktisch auf null“, so Braun.

Geöffnet ist jedes Wochenende die Halle, die über drei Etagen Spielmöglichkeiten für alle Altersklassen bietet, wie Betriebsleiter Patrick Braun zeigt. | Bild: Silvia Bächle

Aber: In der Spielplatz-Halle Dschungelland hat die Küche offen. Eine Fußbodenheizung wärmt die 1500 Quadratmeter große Halle über drei Spielflächen für alle Altersklassen. Auch Geburtstag können hier im Winter gefeiert werden.

Der Kinosaal mit Platz für rund 100 Gäste ist ebenfalls in Betrieb. Dort kann man während der Öffnungszeiten die Filme „Madagaskar“ und „Dschungelbuch“ schauen.

Schon vor der Energiekrise setzte Betriebsleiter Patrick Braun auf regenerative Energie. So wurde erst im Frühjahr ein zweiter Vorratsbunker für die zwei Holzschnitzelanlagen gebaut. | Bild: Silvia Bächle

Der Saal wird wie die übrigen Gebäude mittels Holzhackschnitzelöfen beheizt. Das Holz aus dem eigenen Wald ist laut Braun vor allem Käfer- und Sturmholz, welches das ganze Jahr über gesammelt, gehäckselt und in den zwei Bunkern gelagert wird. Elektrische Energie für den Freizeit und Tierpark spenden zudem die Photovoltaikanlagen, die auf allen Dächern der Gebäude installiert sind.

Die Erdmännchen im Tatzmania Tier- und Freizeitpark: Ihnen reicht eine Wärmelampe. Der Afrika-Stall und das Raubtierhaus müssen dagegen richtig beheizt werden. Die übrigen Tiere haben mit Kälte weniger Probleme – sie ziehen sich in ihren Stall oder ihre Behausung zurück. | Bild: Silvia Bächle

Und was ist mit den Tieren im Tierpark? Die werden natürlich täglich gefüttert, und die Besucher dürfen auch im Winter dabei sein. Hautnah und doch hinter einer dicken Glasscheibe sicher werden immer samstags um 15 Uhr die Tiger und am sonntags um 15 Uhr die Löwen mit Fleisch versorgt. Zudem gibt es Samstags um 13 Uhr Futter für die Berberaffen im neuen Affenhaus und sonntags um 13 Uhr sind die Trampeltiere an der Reihe der öffentlichen Fütterung.

Im Raubtierhaus wurde eine Fußbodenheizung eingebaut. Die Erdmännchen haben extra eine Wärmelampe bekommen und auch im Afrikastall wurde eine Heizung eingebaut. Doch ein Großteil der 20 Tierarten (170 Tiere) benötige keine zusätzliche Wärmequelle außer den Ställen, so die Tierpark-Betreiber.