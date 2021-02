Löffingen vor 2 Stunden

Tankstelle hell beleuchtet, aber niemand öffnet: Autofahrer befürchtet Notlage und alarmiert die Polizei

An einer Tankstelle an der Bundesstraße 31 wollte ein Autofahrer am Freitag, gegen 20.45 Uhr, noch eine Besorgung machen. Doch niemand reagierte auf das Klingeln. Die Erklärung liefert die Polizei in einer Meldung.