Ökologisches Bauen für die Zukunft ist Bauen für ein gutes Lebensgefühl, für körperliches und emotionales Wohlbefinden, für lebenslange Freude. All das zeichnet das Löffinger Unternehmen HeldHaus aus. Dabei steht bewusstes und nachhaltiges Bauen mit dem natürlichen Werkstoff Holz von bester Qualität aus dem Schwarzwald im Vordergrund.

Anspruchsvolle Architektur ist das ideale Umfeld für Lebenskraft und -freude. Und diese Lebenskraft und -freude kann man nun vom 31. Juli bis zum 7. August nach vorheriger Terminvereinbarung in 78052 VS-Obereschach, Ob den Gärten 18, besichtigen. Dort wurde nun ein 171 Quadratmeter großes Haus auf einer Bodenplatte komplett schlüsselfertig durch die Firma HeldHaus erstellt und ausgebaut.

„Die Kombination von Holz in Form von Festholz, Weichfaserplatten und Holzfaser bietet besten Wärme- und Hitzeschutz. Neben dem ökologischen und vorbildlichen Holzbau in Eigenproduktion stehen wir für bezugsfertiges Bauen, das heißt, Innenausbaugewerke wie Fenster und Rollladenmontage, Heizung- Sanitärinstallation sowie Maler- und Spachtelarbeiten werden mit eigenen Fachhandwerkern ausgeführt“, betont Geschäftsführer Roland Held.

Das neu erbaute Haus in Obereschach bietet auf zwei Geschossen ausreichend Platz für Wohnträume. Es bietet einen großzügigen und hellen Koch-, Ess- und Wohnbereich mit einer TV- Wand aus Holz. Für Familien lassen drei Kinder- ein Elternschlafzimmer und ein Bad im Obergeschoß keine Wünsche offen. Das Haus verfügt über einen separaten Technikraum. In das Haus kann man zudem bequem auch von der Garage aus gelangen. Beheizt werden alle Wohnräume über eine Fußbodenheizung mit modernster Luft- Wasserwärmepumpe. Auch energetisch zeigt sich die Moderne: eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher unterstützt die Energieeffizienz durch die solare Stromerzeugung. Gebaut wurde nach dem energetischen KfW 55 Standard, dadurch ist hier auch eine Förderung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau möglich.

Besichtigung

Sie wollen sich selbst vor Ort ein Bild von dem Haus machen? Das Gebäude direkt zu erleben ist auch möglich. Eine entsprechende Gelegenheit bietet sich von Samstag bis Samstag, 31. Juli bis 7. August, besteht die Möglichkeit für Bauinteressierte, das ökologische Holzhaus im Ob den Gärten 18 in VS-Obereschach zu besichtigen. Für eine Besichtigung und Beratung können vorab Termine zu flexiblen Tageszeiten vereinbart werden. Entweder über Mail an hubert.adlkirchner@heldhaus.com oder per Telefon an die Nummer: 0170 345 80 89