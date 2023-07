Der Countdown läuft: am Wochenende feiert der SV Unadingen sein 75. Jubiläum. Ein dreitägiges Fest, bei dem jeder – ob Groß oder Klein – auf seine Kosten kommt. Geboten werden Sport, Vergnügen, Musik und auch der feierliche Part kommt nicht zu kurz. Was vor 75 Jahren begann, ist heute zu einem Vorzeigeverein gewachsen, ein Sportverein für alle Generationen. Geblieben ist – wie bei den Gründungsvätern – Mut, Entschlossenheit und Gemeinschaftsgefühl. Der Blick in die Unadinger Chronik von Emil Ketterer führt sportlich bis ins Jahr 1865 zurück, hier gab es in Unadingen wohl schon einen Turnverein. Im Jahre 1949 waren es die sportbegeisterten Jungmänner, die den Fußball in den Mittelpunkt stellten. Angepasst an die gesellschaftlichen Begebenheiten, ist aus dem ehemaligen Fußballverein ein moderner Sportverein geworden, der neben der großen Fußballabteilung auch eine nicht weniger große Tanzabteilung und dazu noch Turnen, Wandern und Radfahren anbietet.

Nun soll gemeinsam das Jubiläum gefeiert werden – ein Riesenspaß für alle, wie das Vorstands-Trio Lukas Dieterle, Jannik Happle und Lukas Engesser erklären. Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag um 13 Uhr mit dem Grümpelturnier, Fußball für jeden, der Lust hat, zu kicken. Am Abend um 20.30 Uhr steigt die große Geburtstagsparty mit der Band Baarrock.

Der Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst um 9 Uhr, es folgt um 10.30 Uhr Volksliedersingen, bevor es dann eine Stunde später zum offiziellen Festakt mit der Übergabe der Verleihungsurkunde des Südbadischen Fußballverbands geht. Zum Frühschoppenkonzert um 12.30 Uhr hat sich der MV Unadingen angesagt. Sportlich geht es weiter um 13 Uhr mit dem F-Jugend-Turnier, und um 16 Uhr stehen verschiedene Tanzauftritte auf dem Programm. Start am Montag ist um 15 Uhr mit dem Kinderprogramm und Tanzauftritten. Spaß pur ist um 17 Uhr beim Vereinsturnier mit den XXL-Tischkickern angesagt, bevor die Band Ba(a)rFuß den musikalischen Schlusspunkt setzt.