Die Zahlen beim Suchtmittelkonsum sprechen für sich. Die Corona-Pandemie mit der damit verbundenen Schließung der Selbsthilfegruppen sowie Langeweile steigern die Suchtgefahr.

Regelmäßige Treffen im Pfarrhaus

Hilfe aus der Sucht herauszukommen mit dem großen Ziel Abstinenz zu bleiben bieten beispielsweise Selbsthilfegruppen wie des Kreuzbunds (katholische Kirche -Diözesanverband) oder des Blauen Kreuzes (evangelische Kirche). Seit 2012 gibt es eine Selbsthilfegruppe in Unadingen, die sich bis vor der Corona-Pandemie regelmäßig freitags alle 14-Tage im Pfarrhaus traf. Eine solche Selbsthilfegruppe gibt es auch in Titisee-Neustadt, beiden Gruppen steht Friedrich Mey vor. Er ist selbst ein Betroffener „trockener Alkoholiker“ und kennt die Probleme der Suchtkranken ganz genau.

Langeweile greift um sich

Nach einer Entziehungskur sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen, sei kein Muss, aber hilfreich, so der Diplom-Verwaltungswirt aus Eisenbach. Durch Corona sei der soziale Kontakt weg, nicht nur die Gruppenstunden fallen weg, auch alle anderen gesellschaftlichen Treffen. Die Menschen seien alleine zuhause, Langeweile und Vereinsamung griffen um sich und die Gefahr des Rückfalls sei groß.

Friedrich Mey bietet telefonische oder digitale Kontakte an, doch die Hürde, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, sei merklich größer, als in der Runde unter Gleichgesinnten über Probleme zu sprechen. Außerdem verfüge nicht jeder zuhause über entsprechende notwendige digitale Möglichkeiten. „Wer von Sozialhilfe lebt, kann sich keinen Laptop oder technische Equipment leisten“, so Friedrich Mey.

Familien häufig allein gelassen

Dabei geht es keineswegs nur um Alkohol, sondern auch um illegale Drogen, Medikamente, Tabak oder auch das Glücksspiel. Wer sich schlecht und einsam fühlt, der greift gerne zu diesen Suchtmitteln. „Die Sucht“, so der Gruppenleiter, zerstöre nicht nur den Abhängigen, sondern ganze Familien. Während die Suchterkrankten Hilfe in Form von Entzugskliniken und psychologischer Unterstützung bekommen, würden deren Partner und Familien alleine gelassen. Bei den Kreuzbund-Gruppenstunden werden diesen betroffen Familien Hilfe und Gespräche angeboten.

„Sucht ist ein Tabu-Thema, Süchtige werden stigmatisiert“, so die Erfahrung von Friedrich Mey. Deshalb sei es auch schwer, sich selbst die Sucht einzugestehen, um nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Die Gefahr, in eine Sucht zu gleiten, ist größer, als man denkt. „Ein Gläschen in Ehren“ kann Folgen haben. Selbst mäßiger, aber regelmäßige Alkoholgenuss kann auf Dauer zu einer Gewöhnung führen und schleichend in die Sucht übergehen. „Vor allem wenn dieses Gläschen „zum Runterkommen eingesetzt wird“, ergänzt Friedrich Mey.

Aus einem Gläschen Sekt wird mehr

Er selbst begann als Jugendlicher regelmäßig Alkohol zu trinken. Aus einem Gläschen Sekt wurde mehr, doch erst nach dem Führerscheinentzug und der zweiten Entziehungskur schaffte er den Weg aus der Abhängigkeit heraus. Diese „Alkohol-Karriere“ sei beispielhaft. Während illegale Drogen schon bei Jugendlichen auffallen, kommen die Alkohol-Abhängigen meist erst mit 50 Jahren zur Entgiftung. Nicht zu unterschätzen sei der Medikament-Missbrauch, hier seien vor allem Frauen betroffen. Doch auch im Sport finden Schmerzmittel Zugang. Auch die Glücksspielsucht sei gerade auch durch das Online-Spielen auf dem Vormarsch.