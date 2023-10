Der Strohhut ist das Markenzeichen des gleichnamigen Clubs in Seppenhofen. Dahinter stecken elf kreative, junge Seppenhofer, die ihren Heimatort wieder als Gemeinschaft verbinden und ins Licht der Öffentlichkeit bringen möchten. Die Jugendlichen kennen sich schon seit dem Kindergarten und sind echte Freunde. Die Idee, ein Club zu gründen, hatten der heute 17-jährige Moritz und sein 15-jähriger Bruder Julius Hofmeier zusammen mit dem 16-jährigen Louis Hettich schon vor neun Jahren. Gemeinsam besuchte man schon mal Flohmärkte, um das Taschengeld aufzubessern. Vor der Sonne schützte man sich mit einem Strohhut. Dieser ist in der Zwischenzeit zum Markenzeichen der Gruppe geworden. 2009 bekamen die Jungs einen alten landwirtschaftlichen Wagen, den sie zu einem gemütlichen Domizil ausbauten. Unübersehbar hängt am „Bauwaggä Seppehofe“ das Strohhutschild. Hier gibt es zwar noch keinen Strom und kein fließendes Wasser, doch mit dem Gedanken an eine Photovoltaikanlage beschäftigen sich die Club-Mitglieder schon.

Für alle Generationen aktiv

Nicht nur die Kopfbedeckung kennzeichnet die Jungen, sondern auch ihre einheitliche Kleidung. Ihre Kapuzenpullis – jeder ist mit einer eigenen Nummer versehen – tragen das kreative und markante Logo. Es besteht aus dem Seppenhofer Wappen, einem Mühlrad sowie dem Strohhut. Diese Heimatverbundenheit zeigt sich in der Arbeit und Auftritten des Strohhutclubs, Aktionen mit und für Seppenhofen. „Wir wollen Seppenhofen über alle Generationen zusammenbringen und als Dorfgemeinschaft festigen“, so Moritz Hofmeier. Interessanterweise haben die Club-Mitglieder beim Wandertheater die 900-jährige Geschichte von Seppenhofen kennen und schätzen gelernt. Eine lebendige Geschichte, die fast in Vergessenheit geraten wäre. Neben den Hofmeier-Brüdern, deren Mutter Natascha das Drehbuch schrieb, spielten auch Julian Binder, Max Kramer und Lukas Satler hier mit. Ihre erste große Aktion fand bereits beim Fest der Straßen anlässllich dieses Jubiläums statt. Es folgten die Einladung der Bevölkerung zur Weihnachtsfeier an den Grillplatz und ein Seppenhofer Grillhock. An Fasnacht brachten sich die jungen Leute mit ein, ebenso halfen sie beim Seppenhofer Dreschschuppenfest. Die Grillveranstaltungen sollen nun regelmäßig angeboten werden.

An Fasnacht präsentierte der Strohhutclub Ideen für die Zukunft von Seppenhofen. Wieder einen Zug-Halt einzuführen oder anstelle der geschlossenen Gasthäuser einen Bierbrunnen zu installieren, könnte vielleicht schwierig werden. Aber ein Lieferservice für Eier und Kartoffeln aus Seppenhofen für die Bevölkerung wäre vielleicht schon eher möglich.

Erstaunlich ist auch das handwerkliche Geschick der Strohhutmitglieder. Vor ihrem Domizil haben sie sich eine gemütliche Oase geschaffen. Louis Stratz hatte die Idee, Sessel aus alten Reifen zu bauen: „Sehr bequem und nicht von der Stange“, sagt er. Auch eine Mülltonne wurde kurzerhand als bewegliches Sofa aufgestellt, eine alte Sämaschine wurde zum Grill umfunktioniert und frühere Zigarrenkisten zu Vogelnestern. Seit geraumer Zeit gesellen sich zu den Jungen aus Seppenhofen auch einige Mädchen aus Rötenbach. Die vier jungen Damen freuen sich über deren handwerkliche Unterstützung beim Herrichten ihres Bauwagens.