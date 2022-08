Das 18. Löffinger Städtlefest steht vor der Tür. Eröffnet wird es am Samstag, 6. August, um 16 Uhr mit dem Sternmarsch der Stadtmusik durch Löffingen. Mit dabei sind die Stadtmusik, die Musikvereine Dittishausen und Unadingen, sowie die Fanfarenzüge Löffingen und Markelfingen. Sie treffen sich vor der Hauptbühne unterhalb der Kirche, hier wartet schon Bürgermeister Tobias Link, um das Bier beim Fassanstich sprudeln zu lassen.

Was 1986 begann, ist heute das Kulturereignis der Region, welches weit über 20.000 Besucher aus nah und fern anzieht. Das Erfolgsrezept dieses Publikumsmagnets dürfte sicherlich auch in der Vielfalt von Kultur und kulinarischem Genuss, in der Ausrichtung für alle Generationen, für das bekannte Löffinger Wir-Gefühl und nicht zuletzt durch die tolle Atmosphäre im historischen Stadtkern zu finden sein.

Seit jeher ist das dreitägige Städtlefest auch eine Plattform für Musik und Künstler aller Art. Da gibt es alles von Blues bis Folk, von Alphornklängen bis Oldies, von Hip-Hop bis zur Blasmusik. Auf gleich zwei Bühnen wird gespielt: Vor der Kirche und dem Rathaus geben sich die Künstler das Mikro in die Hand. Auftreten werden dabei viele bekannte Musikgruppen aus der Region: „Danjo“, „School of Streetdance“, „DJ L-T“, „Wutachtaler-Gartehägler“, „Wöpplinsberger Alphornbläserinnen“, Jugendorchester der Stadtmusik, „Garage Deluxe“, „Blosmaschii“, Trachtenkapelle Göschweiler, Scherenschleifer Bräunlingen, „Tschägädies“, „Wooden Smile“, „Just unplugged“, „Löffel-Guggis“ oder auch „Schwarzwälder3“. Dazu werden einige Bands durch ihre weiteren Liveauftritte das Publikum begeistern.

Für die Jugendlichen wird der FC Löffingen einen Fußball-Contest anbieten und für die Kinder locken das Kinderland, Kucky-Team, Puppenbühne und die Kinderdisco, um sich beim Fest ordentlich austoben zu können. Aber auch die lange und interessante Geschichte der Stadt wird nicht zu kurz kommen. Für die Geschichtsliebhaber führt Hermann Nägele durchs Heimatmuseum und Rudolf Gwinner lädt zum Vortrag über „Die Anfänge des Hauses Fürstenberg“ ein.

Das Löffinger Städtefest verbindet Tradition und Moderne zugleich. Das will man in der Stadt auch gerne zeigen. So wird es am Sonntagnachmittag um 14 Uhr einen großen Festumzug mit über 500 Trachtenträgern, Musikern und historischen Gruppen geben. Dem Zeitgeist angepasst ist das bekannt-beliebte Katerfrühstück am Samstag von 24 Uhr bis 6 Uhr morgens durch die Hexen in der Festhalle. Auch der Ökumenische Gottesdienst findet am Sonntag um 10.30 Uhr auf der Festbühne statt.

Besonders wird dabei der Heimfahrservice geschätzt. Shuttlebusse, welche die Festbesucher für gerade einmal fünf Euro sicher und autofrei wieder nach Hause bringen. Dabei werden nicht nur die Ortsteile bedient, sondern auch die Nachbargemeinden Bräunlingen, Bonndorf und Rötenbach. Abfahrten sind am Samstag um 0.30 Uhr und 2 Uhr, am Sonntag 22.30 Uhr und 23.30 Uhr sowie am Montag um 23.30 Uhr und 0.30 Uhr.

Bekannt ist das Löffinger Städtlefest für die Quantität und Qualität der Gaumenfreuden. 15 Vereine (FC Reiselfingen, DRK, Stiefelhansel Unadingen, Löffel-Guggis, Laternenbrüder, Handharmonika-Spielring, Musikverein Reiselfingen, Tennisgilde, FC Löffingen, SV Göschweiler, Burgkeiler, SV Dittishausen, Tischtennisclub, KSC Dittishausen, Hexengruppe, dazu Bistro Knopfloch, Bruzzl Stone, Kebap House, Ufa, Eisdiele Venezia, Fortuna, Metzgerei Butsch, Sonne, Naschwerk) servieren vom Gegrillten, über Landjäger, Flammkuchen, Scampi, Wurstsalat, Kuchen, Schaschlik, Cevapcici, Champions, Raclette, Waffeln, bis hin zum Ochs am Spieß reicht das Angebot, hinzu kommen Getränke was das Herz begehrt. Dazu locken Lose mit Preisen im Gesamtwert von 3500 Euro.

Und schließlich lockt am Freitag- und Sonntagabend die Stadtmusik mit einem Projektchor und der „Carmina Burana“ vor der Festhalle.