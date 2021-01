Birgit Kuttruff freut sich über das große Interesse am neuen Medien-Abholservice: Die Bilanz nach einer Woche „Bücher to go“ sei großartig“, erklärt die Leiterin der Löffinger Stadtbücherei. Das Angebot, das sie gemeinsam mit ihrem Team eingerichtet hat, werde von allen Altersgruppen sehr gut angenommen.

„Ob gedruckte oder digitale Medien, derzeit erfährt das Lesen eine Zeit der Renaissance“, so Birgit Kuttruff. Um den Bürgern genügend Lesefutter bieten zu können, habe sie das große und vielfältige Angebot der Stadtbücherei nochmals mit aktueller Lektüre aufgestockt.

Angebote für Leser jeden Alters

Doch es sind nicht nur Privatpersonen, die sich über das Medienangebot freuen, auch für den Fernunterricht werden Sachbücher zum Recherchieren benötigt. Und die Kindergärten fordern Medienkisten zu Themen an, die gerade besprochen werden. Für kleine und große Leser stehen außerdem bunte Überraschungspakete mit verschiedenen Medien wie Büchern, Hörbüchern, Musik, Tonie-Figuren oder Konsolenspielen zum Abholen bereit.

„Aktualität liegt mir sehr am Herzen, gerade in dieser besonderen Zeit“, so Bücherei-Leiterin Birgit Kuttruff. Deshalb werde sie den Bestand an Gesellschafts-, Kinder- und Familienspielen erweitern, um noch mehr Angebote für die Aktivierung von Körper, Geist und Emotionen durch Spiele machen zu können. Die Bücher und Medien werden in Freizeittaschen oder Papiertüten, die von lokalen Firmen zur Verfügung gestellt wurden, für den Abholservice verpackt und bereit gestellt.

Recherche im Online-Katalog

Vor der Bestellung der Bücher und sonstigen Medien können diese im Online-Katalog Findus der Stadtbücherei Löffingen recherchiert werden. Alle Bestellungen sollten unter Angabe von Vorname, Name, Leseausweisnummer und Telefon per E-Mail an stadtbuecherei@loeffingen.net geschickt werden. In Ausnahmefällen ist auch eine telefonische Bestellung unter (0 76 54) 80-271 möglich.

Bestellungen, die bis 10 Uhr eingegangen sind, können am nächsten Tag in der Stadtbücherei abgeholt werden – allerdings nur am Dienstag von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Stadtbücherei Löffingen.