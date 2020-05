von Thomas Schröter

Der Löffinger Stadtbaumeister Udo Brugger neigt, was sein Agieren im beruflichen Umfeld anbelangt, nicht zu emotionalen Ausbrüchen. Umso mehr ließ sein eindringlicher Appell aufhorchen, den er bei der jüngsten Sitzung an den Gemeinderat richtete, als die Vergabe der Sanierungsarbeiten an der Verdohlung des Bittenbachs zur Entscheidung anstand. „Bitte ermöglichen Sie diese Arbeiten möglichst zeitnah. Ich kann sonst keine Nacht mehr ruhig schlafen“, wandte er sich an die Stadträte.

Angespannte Haushaltslage

Er sei sich der angespannten Haushaltslage bewusst, betonte Brugger, aber eine vor wenigen Tagen durchgeführte Inspektion vor Ort habe gezeigt, dass die Schäden an der Verdohlung seit der letzten Inaugenscheinnahme vor rund zwei Jahren ein Ausmaß angenommen hätten, das keinen Aufschub der Sanierungsarbeiten mehr erlaube. Die angedachte Verschiebung um ein weiteres Jahr komme aus Sicherheitsgründen nicht mehr in Frage.

Eisenträger stark verrostet

Anhand einer Fotodokumentation führte der Stadtbaumeister dem Gemeinderat die Schäden vor Augen. Das künstliche Bachbett sei stark beschädigt, Unterspülungen des Mauerwerks drohten. Die ummantelten Eisenträger im Deckenbereich hätten ihre schützende Betonschicht weitestgehend verloren und seien stark verrostet.

Behelfsmäßige Abstützungen nötig

Durch die Decke dringe an verschiedenen Stellen Wasser. Die Deckenplatten hingen teilweise bereits durch, der Bauhof habe behelfsmäßige Abstützungen vorgenommen. Das Ausmaß, das die Schäden im Verlauf der letzten zwei Jahre angenommen hätten, sei erschreckend.

Gut eine halbe Million Euro nötig

Dem Gemeinderat blieb angesichts der Situation kaum etwas anderes übrig: Er hatte ein Einsehen und vergab die Sanierungsarbeiten zum Preis von rund 527 000 Euro an die Firma Behringer aus Hüfingen als günstigster Bieterin in einem beschränkten Ausschreibungsverfahren. Die Arbeiten entlang der rund 110 Meter langen Strecke vom Auslass unter der Straße an der Kirche bis zur Einmündung im Bereich Untere Hauptstraße sollen bereits Mitte/Ende Mai anlaufen und werden rund sechs Monate dauern. Die Zufahrt zur Kirchstraße bleibt gewährleistet.