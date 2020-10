Bei diesem Verein lautet die Devise so: „DRK Ortsverein Löffingen – weil‘s einfach Spaß macht“. Dieses Motto haben die Mitglieder auch bei der Hauptversammlung durch ihre zahlreichen Aktiviäten und ihr Engagement im zurückliegenden Vereinsjahr unter Beweis gestellt. Spaß gemacht hat es auch dem Vorsitzenden Bernd Behnke – doch er zieht sich nun zurück.

Ein ehrenamtlicher Ruhestand

Bereits im Vorfeld hatte Behnke seine Wiederwahl ausgeschlossen. Er werde nach 55 Jahren im Ehrenamt in den ehrenamtlichen Ruhestand gehen; eine Würdigung oder Ehrung lehnte er ab. „Ich hab es gerne gemacht, und die Arbeit hat mich reichlich beschenkt“, so sein Kommentar. Und wer folgt auf ihn? Die Mitglieder haben bei den Neuwahlen die 52-jährige Karin Wiechmann zur Vorsitzenden gewählt.

Auch Holger Wiechmann im Verein

Seit 25 Jahren gehört sie – so wie Ehemann Holger – dem Löffinger DRK an. Seit dieser Zeit engagiert sich die Verkäuferin in zahlreichen Funktionen wie Jugendleiterin, Bereitschaftsleiter, Betreuerin der Seniorengymnastik bis hin zur stellvertretenden Vorsitzenden. Ebenfalls neu in die Vorstandschaft wurde die 28-jährige Katharina Winterhalder gewählt. Die Schulbegleiterin bei Mariahof ist auch bei der Feuerwehr aktiv. Neu als Beisitzer sind der 52-jährige Holger Wiechmann und der 22-jährige Justin Lindemann. Als Delegierte im Kreisverband werden Markus Kech, Anke Schmieder, Manfred Lauble, Katharina Winterhalder, Justin Lindemann und Josua Frank das Baarstädtchen vertreten.

Viel Lob von Bürgermeistern

Die Facetten des Löffinger Ortsvereins seien sehr vielfältig und von unschätzbarem Wert, erklärten die Bürgermeister Tobias Link (Löffingen) und Josef Matt (Friedenweiler). Nicht nur im Notfall seien die Mitglieder aktiv, sondern auch bei der Breitenausbildung, bei der Aufklärung bis hin zum „Seelenheil“ bei Menschen mit Handicap oder den Senioren. Die Besuchshundegruppe ist immer wieder bei älteren Menschen zu Gast, ebenso bei Kinderferienprogrammen aktiv. Das erklärte Anke Fuchs, zuständig für die Gruppe. Somit seien 200 ehrenamtliche Stunden mit zwölf Hunden geleistet worden.

Das ist der Verein Der DRK Ortsverein Löffingen gehört im Kreisverband Hochschwarzwald zu den ältesten Rotkreuz-Gemeinschaften. 20 Männer gründeten 1909 die „freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz„. Heute zählt der Ortsverein nicht nur zu den facettenreichsten und blutspendestärksten Ortsvereinen, seit 2004 hat er ein komfortables Dominizil, das die Mitglieder mit viel Eigenleistung errichteten. Bereits der Bau der Rettungswache im Jahr 1986 hatte eine große Veränderung und Erleichterung gebracht. Auf Grund der Corona-Pandemie hat der Verein in der Hauptversammlung auf Ehrungen verzichtet.

Bei Blutspende Vorbilder

Beim Blutspenden haben die Löffinger Vorbildfunktion und auch bei der Aufklärung in Schulen und Kindergärten sowie bei der Seniorengymnastik engagiert sich die neue Vorsitzende Karin Wiechmann schon seit Jahren. Nicht zu vergessen ist auch der Sozialdienst und der Flüchtlingshelferkreis. Das Hauptaugenmerk liegt allerdings im Sanitätswachdienst und bei der First-Responder-Gruppe als Ersthelfer, wie Markus Kech informierte. Die Gruppe war im vergangen Jahr 86 Mal im Einsatz, davon fünf Mal bei Großlagen. Die zehn Helfer seien in den Monaten Mai und August am häufigsten gefordert gewesen.

Wichtige Ersthelfer-Gruppe

Im Durchschnitt sei die First-Responder-Gruppe nach neun Minuten und zwei Sekunden am Einsatzort gewesen, im Durchschnitt dauert das Eintreffen des Rettungsdienstes noch weitere knapp sechs Minuten. Dies zeige, wie wichtig diese Gruppe sei. Im Sanitätsbereich wurden 23 Wachdienste übernommen. Dabei leisteten 14 Helfern 719,5 Stunden. Die meisten Sanitätsdienste absolvierten Anke Schmieder und Justin Lindemann. Hinzu kamen sieben Dienstabende, so Markus Kech. Gut gewirtschaftet mit einem ordentlich Plus hatte Manfred Lauble.