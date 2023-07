Einen beeindruckenden und etwas wehmütigen Abschied erlebten die Schulsprecher des Löffinger Schulverbunds, Tabea Pacher und Fiona Heer, sowie die beiden Lehrer der Schülermitverantwortung (SMV), Frauke Wetterling und Robin Fischer.

Schon seit Jahren engagiert sich die SMV bei verschieden Projekten des Schulverbunds, wie zum Beispiel beim Sponsorenlauf für die Mädchenschule in Ghana in Afrika. Das führte nun auch zu Spenden an den Bundesverband Kinderhospiz Lenzkirch und die Organisation „Human you & me“. Die Schülermitverantwortung hatte außer dem Sponsorenlauf noch weitere Aktionen angeboten, von der Fastnachtsparty, über den Rosenverkauf am Valentinstag bis zum Eis- und Getränkeverkauf bei den Bundesjugendspielen oder beim Tag der offenen Tür. Mit dem Erlös sollen jetzt nach dem Willen der scheidenden SMV-Schüler und -Lehrer vor allem Kinder oder humanitäre Aktionen finanziert werden.

„Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so die beiden Schulsprecherinnen, die auf weiterführende Schulen wechseln und vielleicht dort ihre karitative Arbeit weiterführen können.

Auch die beiden Lehrkräfte verdrückten die eine oder andere Träne: „Es war eine tolle, konstruktive Arbeit“, so Frauke Wetterling und Robin Fischer. Frauke Wetterling gehört mit zu den Gründern der Organisation „Human you & me“, welche Hilfspakete für Afghanistan mitfinanziert. „Gerade nach der Machtergreifung der Taliban und dem Systemkollaps ist die dortige Lage katastrophal“, betonte sie.

Stolz auf ihre Schüler und auf ihre SMV ist Rektorin Silke Keller, die persönlich bei solchen Aktionen immer mit dabei ist und zum Beispiel auch beim Sponsorenlauf für den guten Zweck Runde um Runde im Haslachstadion gedreht hat.