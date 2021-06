Unadingen vor 2 Stunden

Spatenstich im Regen: Das Unadinger Feuerwehrhaus wird nun endlich wahr

Mit dem Spatenstich wurde nun der erste aktive Schritt für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Unadingen am heutigen Dienstag gesetzt. Dass es dabei ordentlich regnete – bereits in der Nacht mussten die Kameraden in Bachheim ausrücken – unterstrich die Wichtigkeit dieser Maßnahme.