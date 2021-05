Der Wandel in der Gastronomie ist gerade auch in Traditionshäusern wie der Linde in Löffingen zu sehen. Zwar erlangten 1823 Thadä und Adelheit Meßmer durch die großherzoglich-badische Regierung das Recht, die Tavernenwirtschaft zu eröffnen, doch hätten die Ur-Ur-Ur-Ur-Großeltern von Marc sich niemals träumen lassen, dass dieser die Zukunft der Linde mit Sozialen Medien verbindet.

Aber gerade der Spagat zwischen Gestern und Morgen ist das Erfolgsrezept der Linde. Von den einfachen Speisen bis zu einer gehobenen regionalen und raffinierten Küche bis zur Präsentation in den Sozialen Medien geht die Linde diesen Weg.

Spezialisierung auf Social Media Consulting und Marketing

Der 29-jährige Hotelfachmanager Marc Meßmer wollte eigentlich zuerst Wirtschaftsinformatik studieren. Doch schnell entdeckte er, dass ihm das Hotelfach besser liegt und so absolvierte er zunächst eine Lehre als Hotelfachmann im Hotel Kesslermühle in Hinterzarten. Doch dies reichte dem dreifachen Familienvater nicht und er belegte ein Fernstudium an der IST Hochschule Düsseldorf mit der Spezialisierung auf Social Media Consulting und Marketing. Hier war es sein Professor, der das Talent Marcs erkannte und ihn bat, für Hochschulführungskräfte einen Vortrag über dieses Thema zu halten.

Leicht verständliche und effektvoll präsentierte Schulungen

Es war der Beginn seines zweiten beruflichen Standbeins, denn nicht nur von der IST-Hochschule wird Marc Meßmer für Seminare angefragt, sondern auch vom Löffinger Wirtschaftsverbund oder von verschiedenen Unternehmen. Auf Anfrage bietet er leicht verständliche und effektvoll präsentierte Schulungen an, mit der Zielsetzung, die unbestreitbaren Möglichkeiten, welche Social Media bietet weiter zu vermitteln. „Wer Social Media richtig einsetzt, kann profitieren – egal ob Unternehmen oder Privatperson“, so Meßmer. Mit wenig Aufwand einen großen Erfolg zu erzielen, ist seine Devise. Er ist überzeugt davon, dass Social Media einen unschätzbaren Mehrwert – vor allem in Unternehmen – bringt. Dass der Jungunternehmer dies in der Linde auch umsetzt, versteht sich von selbst.