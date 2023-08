Einmal mehr zeigte sich das Baarstädtchen Löffingen als Plattform für Kultur und Kunst, verknüpft mit viel Spaß und vielfältiger Unterhaltung für Groß und Klein bei der 7. Löffinger Kulturnacht. Auf vier Bühnen und gleich neun Stationen bot das Kunstspektakel Musik, Lesungen, Puppenspiel, Magie, Akrobatik, Tanz, Feuershow, Vorträge bis hin zu kulinarischen Genüssen alles, was das Herz begehrte.

„Wir haben Rekordbesuch“, so informierte Rudolf Gwinner, der im Jahr 2007 zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Norbert Brugger die Kulturnacht aus der Taufe gehoben hatte. Zwar gab es keinen Eintritt zu bezahlen, sodass die beiden Organisatorinnen Selina Straub und Marita Moosmann vom Stadtmarketing keine genauen Zahlen vorlegen konnten, aber bei der Schätzung von rund 3.500 Gästen lag Rudolf Gwinner sicherlich nicht schlecht.

In seinem Vortrag über die Einblicke in die Löffinger Gastronomie- und Brauereigeschichte war der Saal der Tourist-Info gefüllt und auch der Kunstverein verzeichnete einen Besucherrekord. Ebenso wie bei der Lesung von Birgit Hermann und auch bei den Führungen von Hermann Nägele im Museum zum Thema „Alte Getreide neu entdeckt“ war der Verein mehr als zufrieden. Gleichzeitig füllte sich das Städtle zunehmend, beim Auftritt von der Band Diva vor dem Mailänder Tor gab es kein Durchkommen mehr. Die Vielfalt des kreativen Kunstangebots für Jung und Alt sorgte dafür, dass auch der Platz um den Hexenbrunnen, ebenso in der unteren Hauptstraße, gefüllt war mit begeistertem Publikum. Geduld hieß es allerdings bei den kulinarischen Angeboten, hier musste man für die Leckereien schon mal anstehen, was durch die Musik- und Showauftritte, die man nebenbei bewundern konnte, ziemlich versüßt wurde.

Musik in der Stadt

Der Fanfarenzug unter Tambourmajorin Regina Keller eröffnete auf der extra aufgestellten Bühne vor der Tourist-Info. Einen größeren Bogen in der Musikszene hätte man nicht spannen können als bei der Kulturnacht. So entführte die Band „Remain A Mystery“ mit Handpan und Gitarre in eine ungewöhnliche Klangwelt. Ohne größere Technik, aber mit tollen Stimmen, verzauberten das Duo „Just unplugged“ und Solokünstler „Songman“. Selbst in der Löffinger Stadtkirche gab es einen musikalisch-gesanglich imposanten Bogen mit dem beeindruckenden Konzert des Kirchenchors, dem einmaligen Gesangs-Gefühl von Achim Haberland etwa mit „Halleluja“ oder gar mit dem KFD-Chor mit den charakteristischen Taizé-Gesängen im von Kerzen erleuchteten Gotteshaus. Auf die Geduldsprobe wurden die Gäste beim Auftritt der Live-Band „Diva“ gestellt.

Erst mit längerer Verzögerung, da die Technik nicht mitspielte, konnte die Band mit ihrer Liveshow das Publikum – gleich vom ersten Ton an – mit in ihren Bann ziehen. Dies gelang auch Akrobat Nils Müller, der ebenso wie sein Magier-Kollege Dominik Rams das Publikum gekonnt mit ins Programm einbezog. Dass für jede Altersgruppe etwas geboten war, zeigte sich an anderer Stelle. Für die kleinen Besucher gab es gleich zwei unterschiedliche Vorführungen von „Sperlichs Figurentheater“, die mit dem Fahrraddieb und dem Schlossgespenst richtig mit fieberten. Verzaubert waren die Gäste auch vom Auftritt des Kinderzirkus „Kirolan“, junge Löffinger Artisten, die mit dem Zirkuschef Oliver Gänsler an Ringen und Seilen für ordentliches Staunen sorgten. Tanzen gefällig, auch dies war möglich. So konnte man auf der Bühne zunächst die Jazz-Mädels bewundern, um dann auf der Straße den Line-Dancern von Karin Draxler zuzuschauen, die im Anschluss noch zum Workshop und Mitmachen einluden.

„Wie sich das Löffinger Städtle verändert hat“, so oder ähnliches hörte man stetig bei der Fotoausstellung im leerstehenden Laden von Glunks, dem ehemaligen Kaufhaus. Hier hatte das Stadtmarketing die tolle Idee, die Fotos von Anton Rebholz „Löffingen im Lichtbild 1900 bis 1950“ auszustellen.

All die Arbeit habe sich gelohnt, freuen sich die beiden Organisatorinnen Selina Straub und Marita Moosmann. Das Publikum kam in Scharen nach Löffingen, war begeistert und blieb bis 1 Uhr nachts – auch dank des Straßenkehrers Ferdinand und der Feuershow in der Nacht.