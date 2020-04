Das soziale Engagement in der Corona-Krise ist auch in Göschweiler zu spüren. Nun haben die Landfrauen eine Hilfsaktion gestartet, vor allem für Senioren und Alleinstehende. Auf einem Infoblatt, welches an alle Einwohner ab 65 Jahren verteilt wurde, heißt es: „Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Besonders ältere Menschen oder Personen in häuslicher Quarantäne sollten derzeit Kontakt weitgehend vermeiden. Die Landfrauen Göschweiler bieten Ihnen ab sofort an, die notwendigen Besorgungen für Sie zu erledigen“. Dabei sollen die Bürger mit Lebensmittel vom Lebensmittelmarkt, Metzger und Bäcker sowie mit Medikamenten und Drogerieartikel versorgt werden. Die Einkaufstage sind erstmals auf Dienstag und Freitag terminiert, die Einkaufswünsche sollten an den Einkaufstagen zwischen 9 Uhr und 12 Uhr telefonisch ermittelt werden. Hierzu hat Monika Mayer Listen erstellt, so dass Melina Ketterer und Werner Schonhardt bei der telefonischen Annahme und später die Einkäufer einen besseren Überblick haben. Für die Einkäufe haben Banken Stofftaschen zur Verfügung gestellt, sodass vor Ort jede Bestellung in die dafür angedachte Tasche kommt.

Bezahlt wird zunächst vom Landfrauen-Konto. „Wir strecken das Geld vor“, informiert Monika Mayer. Vom Einkauf zurück, werden die Bürger angerufen, darüber informiert, dass der Einkauf vor die Tür gestellt wird und was der Einkauf gekostet hat. „Am besten wäre es, das passende Geld in einem Briefumschlag an die Haustüre zu legen, ansonsten legen wir das Rückgeld mit Kassenbon in den Umschlag zurück“, so Melina Ketterer. Der Aufruf der Damen zur Unterstützung dieser Aktion stieß vor allem bei der Landjugend auf offene Ohren. Da es in Göschweiler keine Einkaufsmöglichkeiten gibt, könnte das Angebot auch für alle Göschweiler Bürger interessant sein, die keien Fahrmöglichkeit ins Städtle haben.

Die Bestellungen nehmen entgegen Melina Ketterer, Telefon 07654/921 292 oder 0176/425 166 86, sowie Werner Schonhardt, Telefon 07654/8987 oder per E-Mail:w.schonhardt@gmx.de.