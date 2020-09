von Gerold Bächle

Corona bringt auch manche tolle Idee mit sich, so jüngst in Dittishausen geschehen. Daniela Joos-Herberger, die kaufmännische Angestellte beim Nahkauf, hat ein kreatives Hobby. Schon in Blumberg oder bei Wine-Streetart in der Pfalz zeigte sie ihre Kunst auf der Straße. Nun rief sie kurzfristig ihre Nachbarin Gabi Koberski, Vorsitzende des Verkehrsvereins an, um ihr von der Idee zu erzählen, die Feldbergstaße künstlerisch zu gestalten.

Gönner spendet Kreide

Sofort glühten die Drähte in der Feldbergstraße und rasch trafen sich die beiden Organisatorinnen mit Andrea Reichmann, Simone Fesenmeier, Manuela Tröndle und Mathias Schmider mit Kindern auf der Straße. Daniela Joos-Herberger hatte von einem Gönner farbige Kreide dabei und schon ging es los. Mia, Magdalena, Maria, Carolin, Angelina, Malin, Lea, Marius, Ronja, Nico, Felix, Jakob und Rafael gestalteten die Straße mit ihren kreativen Ideen.

Maus, Pippi Langstrumpf und Heidi

„Eine echt tolle Aktion, die uns Feldbergsträßler verband“, urteilte Gaby Koberski die Aktion, die allerdings nicht wetterfest ist. Die Motive zeigen die Sendung mit der Maus, Pippi Langstrumpf, Heidi, die Schlümpfe, Feuerwehr, Rabe Socke und die Conners. An zwei Tagen wurde die Feldbergstraße in Dittishausen zur Kunstmeile, und Familien und Nachbarn in Zeiten von Corona kamen einander näher. „Es war eine spontane, aber nachahmenswerte Idee“, sagen Daniela Joos-Herberger und Gaby Koberski. Langeweile sei zu keinem Zeitpunkt aufgekommen, und diese Malaktion sei auch nachhaltig.

Männer sollen dann grillen

Auf jeden Fall wollen sie diese Aktion im kommenden Jahr wiederholen, sagen die Mütter. Sie hatten sich gleich die Zusage ihrer Männer geholt, die nächste Straßenkunst mit einem Straßenfest zu verbinden. Während die Kinder und Frauen sich künstlerisch austoben wollen, sollen die Väter und Männer aus der Feldbergstraße den Grill bedienen und für die Verpflegung sorgen.

Auch andere Kinder sind willkommen

Die Kinder freuen sich schon jetzt, wie sie sagen, auf den nächsten Sommer wenn es wieder heißt „Malkreide raus“. Willkommen seien auch Kinder aus gesamt Dittishausen.