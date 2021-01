Das Weltcup-Springen an der Hochfirstschanze, das am heutigen Freitag, 8. Januar, beginnt, steht ganz im Zeichen von Corona. Es muss ohne die sonst üblichen mehreren tausend Zuschauer, die die Springer mit ihrem „Ziiiiieh“, dem Fahnenschwenken, Musik und Tröten anfeuern würden, stattfinden.

„Leider müssen wir auf die Zuschauer verzichten, es wird keine Party geben, keinen Empfang für die Sportler und Funktionäre und auch das bekannte Partyzelt mit den stimmungsvollen Musikkapellen werden heuer fehlen“, bedauert Generalsekretär Joachim Häfker. „Doch der gesundheitliche Schutz steht an erster Stelle und so werden wir die strengen Vorgaben natürlich umsetzen“.

Über 60 Springer aus 15 Ländern

Schnee gibt es genügend und die 250 Helfer präparierten die Schanze täglich neu. Zumindest soll es für die über 60 Skispringer aus den 15 bisher gemeldeten Ländern ideale Sprung-Bedingungen geben. Die Helfer halten sich ebenso wie die Springer, der Trainer- und Betreuerstab, Funktionäre sowie das Personal in den Hotels, in denen die Sportler mit ihren Teams untergebracht sind, an strenge Hygiene-Regeln.

Wintersport An der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt bereitet man sich auf den Weltcup der Skispringer vor Das könnte Sie auch interessieren

Das gesamte Konzept bezeichnet der Generalsekretär als gut: „Beim Infektionsschutz muss wirklich alles perfekt umgesetzt werden“. Während der Vorbereitung wurden das Schanzenteam, die Technik und die Verantwortlichen jeden zweiten Tag einem Corona-Schnelltest unterzogen. Auch die Medienleute sowie die Wach- und Parkplatz-Helfer müssen erst einen negativen PCR-Test vorlegen, bevor sie ins Stadion dürfen. Gustl Frey wird zwar als Stadionsprecher die Ansage übernehmen, aber von Partystimmung wird jede Spur fehlen.

Training am 8. Januar ab 14.15 Uhr

Am Freitag, 8. Januar, so informiert Daniela Waldvogel vom Weltcup-Büro, geht es los. Ab 14.15 Uhr mit dem offiziellen Training und der anschließenden Qualifikation für das Springen am ersten Wettbewerbstag. Am Samstag und Sonntag finden die Wertungsdurchgänge statt. Die Zuschauer können das Sportereignis leider nur im Fernsehen verfolgen.