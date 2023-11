Als Volkslieder bezeichnet man Lieder, die sich über Generationen hinwegziehen. Das Bekannteste dürfte in diesem Sinne das Weihnachtslied „Stille Nacht – Heilige Nacht“ sein. Auch in Löffingen hat das Volksliedersingen seit 2016 neue Aufmerksamkeit erfahren. Es waren damals der ehemalige Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, der zusammen mit Dieter Vierlinger und Arno Gärtner das offene Volksliedersingen ins Leben rief. Mit großem Erfolg: Es kamen singfreudige Bürger nicht nur aus Löffingen, sondern der gesamten Region. Diese Beliebtheit ist bis heute geblieben, auch wenn sich der Ort verändert hat.

Nach vielen Jahren im Dorfcafé suchte man nach einem neuen Ort und wurde in Unadingen im Gasthaus Hirschen dank der Gastfamilie Herr fündig. Nach Unadingen kommen auch sangesfreudige Menschen von der Baar, die sich einst im Gasthaus Adler in Döggingen getroffen hatten.

Die Löffinger Verantwortlichen haben ein Liederbüchlein mit über 80 unterschiedlichen Volksliedern zusammengestellt, „falls der Text nicht mehr so gut in Erinnerung ist“, so Arno Gärnter. Darunter sind auch Exoten, wie der Löffinger Kurort-Song von Dieter Vierlinger. Begleitet werden die Sänger musikalisch. War die Fuzzy-Band anfangs immer nur für den Start und das Ende der Singsaison mit vor Ort, so sind sie heute bei jedem Treffen mit dabei. „Alleine schon dies ist ein großes Plus und eine Bereicherung, auch für Fuzzy-Fans“, so Arno Gärtner.

Das gemeinsame Singen ist weitaus mehr, als einem Hobby nachzugehen, da ist man sich in der Gruppe einig. Es fördert die geistige und körperliche Fitness und ist ein wichtiger Kommunikationstreff. Gesungen wird von Oktober bis März, jeden ersten Dienstag im Monat. Ab 17.30 Uhr ist Treffpunkt im Gasthaus Hirschen in Unadingen, von 19 Uhr bis 21 Uhr wird dann dem gemeinsamen Hobby, dem Volksliedersingen, nachgegangen. Das nächste Singen ist am Dienstag, 7. November, dann wieder am 5. Dezember, 2. Januar, 6. Februar und am 5. März.