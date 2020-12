Ein Stück Kulturgeschichte erhalten, das historische Stadtgeschehen wieder lebendig machen, aber auch manches Geheimnis lüften – all dies steckt hinter der Idee der Familie Waßmer mit den pensionierten Lehrerehepaar Werner und Maria, dem Sohn Jörg (Historiker am Jüdischen Museum Berlin), Tochter Susanne und Schwiegersohn (die in Spanien lebend als Webmaster und Programmierer eingespannt sind). Werner Waßmer hat all die vielen alten Fotos eingescannt ,die nun in der virtuellen Welt von „Löffingen damals“ zu betrachten sind. Neben dieser Webseite „loeffingen-damals.de“ wurde parallel eine Facebook-Gruppe mit demselben Namen eingerichtet, wie der „Macher“ Jörg Waßmer informiert.

Als Historiker kennt er viele geschichtliche Hintergründe, die hier einfließen. Mittlerweile sind mehr als 2500 Fotos von Gebäuden, Plätzen, Straßen und Menschen veröffentlicht, und täglich kommen neue Fotos hinzu. Alle Bilder werden verschlagwortet, räumlich mit Straßennamen und Hausnummern, zeitlich mit den Jahrzehnten, in denen das Foto aufgenommen wurde, sie werden aber auch mit einem kurzen Text beschrieben und kontextualisiert. „Auf diese Weise ist eine Art visuelles Gedächtnis der Stadt Löffingen entstanden, welches in der Region einmalig ist“, so Jörg Waßmer.

Täglich durchschnittlich 500 Klicks von rund 150 bis 200 Besuchern

Die Bilanz ist erstaunlich: täglich durchschnittlich 500 Klicks von rund 150 bis 200 Besuchern. Die derzeit 528 Mitglieder zählende Facebook-Gruppe ist auch nicht gerade klein. Auf Facebook werden die ausgewählten Beiträge der Webseite verlinkt. Täglich gibt es virtuell Neues zu entdecken, auch durch die vielen neuen Fotos, welche der Familie Waßmer zur Verfügung gestellt werden. 1192 neue Fotos seien noch in der Pipeline.

Erfreulich sind auch die vielen Kommentare. In der Zwischenzeit hätte sich eine kleine Community gebildet, welche die Fotos kommentiert, Personen identifiziert oder so manches Rätsel lösen könne. Seit ein paar Monaten ist die Funktion „Für Unterwegs“, eine Art App für das Smartphone, eingerichtet.