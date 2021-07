Die Geschäftsbilanz top, die altersgerechten Wohnungen vermietet, eine lange Warteliste und eine gut funktionierende Kooperation mit dem Altenpflegeheim: Das sind nur einige wichtige Aspekte, wie sich die Genossenschaft für seniorenfreundliches Wohnen Löffingen heute präsentiert.

Initiatoren anfangs belächelt

Dass dies nicht immer so war, die Initiatoren sogar als blauäugig belächelt wurden, zeigten die Ausführungen des Vorsitzenden Norbert Brugger und die Erinnerungen von Otto Rosenfelder und Edgar Liphardt. Als im Oktober 2000 die 26 Wohnungen bezugsfähig waren, gab es lediglich nur drei Damen die einzogen. Das wäre heute undenkbar.

Das Interesse an frei werdenden, altersgerechten und bezahlbaren Wohnungen ist groß, zumal neben der Struktur im Hause selbst und der gut funktionierenden Kooperation mit dem Altenpflegeheim mit den Hausmeisterdienstleistungen durch Jürgen Furtwängler oder den Betreuungsdienstleistungen durch das Team um Martin Satler im Rahmen des Notrufs ins Gewicht fallen.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft, so Brugger, sei durch die Bewirtschaftung der Wohnungen geprägt. Durch die Belegungsstruktur konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 40.991 Euro erwirtschaftet werden, der Bilanzgewinn liegt bei 427.926 Euro. Die Mitglieder stimmten zu, diesen Gewinn den freien Rücklagen zuzuführen. Derzeit sind 83 Mitglieder in der Genossenschaft integriert. Von der Stadt Löffingen und dem Krankenhausfond werden insgesamt 48,66 Prozent der Geschäftsanteile gehalten.

Kaffeenachmittage wieder möglich

Sehr schnell konnte man auf die Corona-Pandemie reagieren, so Bürgermeister Tobias Link und Brugger. Personal und Bewohner wurden relativ zügig geimpft. Es sei vor allem dieses erbrachte Ehrenamt, welche zum Erfolg der Genossenschaft führt. Als Beispiel gilt die gute Seele Gisela Brachmann. Dank der neuen Corona Verordnung darf sie mit ihrem ehrenamtlichen Helferteam wieder zum regelmäßigen Kaffeenachmittag laden.