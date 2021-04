Einer der traditionsreichsten Wege in Löffingen ist der Stationenweg, der vom Missionskreuz bis zur Wallfahrtskirche Witterschnee führt. 550 Meter führt der Weg vorbei an den 14 Bildstöckle, die aus Sandstein aus dem Dittishauser Sandsteinbruch gefertigt wurden. Dieser Weg ist nicht nur für Pilger wichtig, sondern wird auch gerne von Spaziergängern genutzt. Allerdings war er doch sehr in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb beschlossen der 83-jährige Johann Fritsche, der 74-jährige Gerhard Pfeifer und der 64-jährige Jürgen Jonner, diesen für den Beginn der Wallfahrt am 1. Mai herzurichten.

Über eine Woche war das Löffinger Senioren-Trio dabei, ehrenamtlich den Weg zunächst für die Sanierung herzurichten – dabei haben die drei Tüftler sogar einen Zusatz an der Ackerschiene gebastelt – um dann Stück für Stück 24 Tonnen Schotter und 12 Tonnen Splitt einzubauen, bevor er eingeebnet wurde. Die Stadt hatte den drei Helfern das Material zur Verfügung gestellt.

Gefährliche herausragende Wurzeln

Wie Heimatforscher Rudolf Gwinner sagt, ist dieser heilige Kreuzweg mit dem Missionskreuz am 30. Juni des Jahres 1895 eingeweiht worden. Neben dem neuen Pilgerweg zur Wallfahrtskirche sollte das Missionskreuz zu Beginn des Weges an die Löffinger Mission erinnern, bei der Kapuzinermönche aus Vorarlberg im Baarstädtchen weilten.

Schon mehrfach hatten sich Wanderer über gefährliche herausragende Wurzeln beklagt. „Nicht jammern sondern für die Allgemeinheit einfach selbst was tun“, war dann das Motto der drei Senioren. Ehrenamtsarbeit ist für Johann Fritsche, Georg Pfeifer und Jürgen Jonner ein Muss, sei es durch die Vereinsarbeit oder die Arbeit für die Stadt. Allerdings ärgert es die schon mächtig, wenn sie sehen, wie der noch nicht fertige Weg von Reitern oder Mopedfahrern genutzt wird. „Diese Klientel gehört nicht auf diesen Weg“, so Pfeifer. Enttäuscht sind er und Jürgen Jonner auch über die Tatsache, dass ihre erst jüngst erstellte Holzbank an einem anderen Löffinger Feld- und Wanderweg über Nacht einfach weg war.