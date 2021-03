Auf einer Länge von insgesamt 320 Meter,n so informierte Ortsvorsteherin Annette Hilpert, sollen in zwei Bauabschnitten Kanal, Wasserleitungen, Breitbandversorgung, Strom, Beleuchtung und Straßenbauarbeiten neu verlegt oder eingebaut werden. Durch die Maßnahmen werden sowohl die Straßenbreite als auch die Gehwegbreite im gesamten Ausbaubereich gleich groß. Alle Grundstücke sollen einen Bauanschluss für Misch- und Regenwasser erhalten, ebenso für eine Breitbandversorgung.

Alle bisherigen Leitungen, die auf Privatgelände liegen, sollen in die Straße umgelegt werden. Mit einbezogen sei der Stich im Kossak. Bereits im Vorfeld wurden die Anwohner informiert. Sie konnten sich Corona-gerecht in Kleingruppen beim Stadtbauamt informieren und Detailfragen erörtern. Wo möglich sollen die Wünsche der Bewohner berücksichtigt werden, so Annette Hilpert. Bei den Haushaltsansätzen hatte die Schwimmbadstraße Priorität, da sonst die Zuschüssse nicht mehr abgreifbar wären. Die Kanal-Baumaßnahmen (Mischwasser und Regenwasser) sollen mit knapp 75 Prozent vom Land gefördert werden.

Der Wiesenweg ist fast fertig gestellt

Der Gemeinderat wird heute über die Submission entscheiden, sechs Gebote lagen der Gemeinde vor. Der Wiesenweg, so die Ortsvorsteherin, sei fast fertig gestellt, hier fehlte lediglich noch der Feinbelag.

Keine Einwände hatte das Gremium beim geplanten Neubau von Personalaufenthaltsräumen eines Dittishauser Unternehmens. In Holzständerbauweise mit Flachdach ist der Bau vorgesehen.

Für großen Unmut sorgten die derzeitig schlechten Straßenzustände, vor allem Richtung Unadingen. Die großen Schlaglöcher seien eine große Gefahr für Personen und Autos. Hier hofft der Ortschaftsrat um eine baldige Lösung. Eine neue Lösung für die gestohlene Kupferumrandung am Friedhof wird es auf jeden Fall geben, nun allerdings in Blech.

Vereine sollen die Landschaft von Unrat befreien

Bei der notwendigen Öschputzete setzte man auf die Vereine, die Corona-gerecht die Landschaft freiwillig von Unrat befreien sollen. Hierzu plant Annette Hilpert, einen Container aufstellen zu lassen.