von Thomas Schröter

Die Versorgung der beiden Löffinger Ortsteile Göschweiler und Bachheim mit Breitband-Internet rückt näher. Der Gemeinderat befürwortete bei seiner jüngsten Sitzung ein Ausbaukonzept, das der Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald entwickelt hat. Das Konzept berücksichtigt die Förderkriterien von Bund und Land.

Das Ausbaukonzept

Der Zweckverband hat für Göschweiler und Bachheim ein Ausbaukonzept entwickelt, das die rechtlichen Rahmenbedingungen und die FTTB-Strukturplanungen sowie die aktuelle Markterkundung berücksichtigt. Wie Alexander Schmid, Geschäftsführer des Zwecksverbands Breitband, erläuterte, kann die öffentliche Hand nach den rechtlichen Vorgaben von EU, Bund und Land nur dann selbst tätig werden, wenn in einem Bereich weniger als 30 Mbits/s verfügbar sind und kein Netzbetreiber einen Ausbau innerhalb von drei Jahren durchführt. Hinzu kommen Sonderaufrufe des Bundes, etwa zur Anbindung von Schulen.

Ziel der Ausbaukonzepte ist es, in den unterversorgten Gebieten einen Glasfaser-Anschluss bis zu jedem Haus (Fiber to the Building, FTTB) zu gewährleisten – und das so schnell wie möglich. Die Ortsnetze werden im Zuge des Ausbaus an das landesweite Backbone (Basisnetz) angeschlossen.

Zweckverband muss knapp 700.000 Euro beisteuern

Das Ausbaukonzept für Göschweiler und Bachheim berücksichtige auch die Außenbereiche, darunter in Bachheim den abgelegenen Ortsteil Neuenburg. In Göschweiler sind auch Kindergarten und Schule einbezogen.

Wie Schmid ausführte, haben der Bund und das Land Baden-Württemberg Anfang 2019 die Förderung des Breitbandausbaus geändert. Die Landesförderung soll künftig mit einem Fördersatz von 40 Prozent ergänzend zur Bundesförderung treten und damit insgesamt einen Regelsatz von 90 Prozent auf die förderfähigen Kosten gewährleisten.

Die Grobkostenschätzung für das Ausbaukonzept für Göschweiler und Bachheim beläuft sich laut Alexander Schmid auf rund 5,5 Millionen Euro, der Eigenanteil für den Zweckverband liegt bei 685 000 Euro.

Noch viele Fragezeichen beim Zeitplan

Auf einen genauen Zeitplan wollte sich der Zweckverbandsgeschäftsführer nicht festlegen. Erfahrungswerten zufolge müsse man nach der Antragstellung mit bis zu sechs Monaten rechnen, bis der Förderbescheid des Bundes vorliegt und mit weiteren sechs Monaten, bis auch die Förderzusage des Landes eintrudelt. Erst dann könne mit der Ausschreibung der Arbeiten begonnen werden.

Betreiber steht schon fest

Der Betreiber für die künftigen Ortsnetze in Göschweiler und Bachheim steht immerhin bereits fest: Im Zuge einer EU-weiten Ausschreibung fiel die Wahl auf Vodafone. Es sei zwar durchaus möglich, dass das jetzige Antragsverfahren weniger komplex ausfalle als das Verfahren, das ab 2015 gültig war, dennoch sei es alles andere als unkompliziert, meinte Alexander Schmid auf Nachfrage aus dem Gemeinderat.

Der Gemeinderat befürwortete das Ausbaukonzept und beauftragte den Vertreter der Stadt, dem Konzept bei der Verbandsversammlung zuzustimmen. Mit Vorliegen der Zustimmung kann sich der Zweckverband an die Antragsstellung machen.