„Es ist ein ungewöhnlicher Winter. Diese Mengen an Schnee in dieser kurzen Zeit hatten wir zuletzt im Jahr 2006“, sagt der Löffinger Bauhofleiter Christian Heizmann.

Schon morgens um vier Uhr sei das gesamte Team oft mit Schneeräumen beschäftigt gewesen. Jetzt kommt noch das Schneefräsen und Wegfahren von den vielen Schneebergen dazu. „Wenn in fünf Tagen 80 Zentimeter Schnee fällt, dann sind die Straßen einfach dicht“, erklärt Heizmann.

Deshalb würden die Schneeberge so schnell wie möglich beseitigt. Und das nicht nur in der Stadt, sondern auch in den übrigen Gebieten und Ortsteilen, sobald es die Zeit es zulasse.

Am vergangenen Wochenende waren alle 15 Angestellten im Einsatz. Sogar externe Traktoren und Wagen mussten ausgeliehen werden, um den Schnee wegfahren zu können. Nun türmen sich auf städtischem Gelände wie dem Sportplatz, der Eiswiese oder dem Kurpark meterhohe Schneeberge.

„Dabei haben wir aufgepasst, dass die Kinder noch ungestört rodeln können“, so der Bauhofleiter. Durch die starke Beanspruchung der Fahrzeuge gibt es diesen Winter einige Ausfälle. Heizmann: „Die mussten wir natürlich zuerst reparieren.“

Und auch einige kranke Mitarbeiter mussten durch Mehrarbeit ersetzt werden. „Wir arbeiten gerne und hart zum Wohl der Bevölkerung“, erklärt Christian Heizmann, der von den wenigen Kritikern auf etwas mehr Rücksicht hofft.

Lob für die Arbeit des Bauhofs

Auch beim Schneefräsen sollen die Bürger Rücksicht walten lassen: „Da ist die Straße durch die großen Maschinen einfach für kurze Zeit dicht. Aber dafür kann man nach dem Abtransport wieder ordentlich fahren“. Es gebe aber auch viele Bürger, die den Einsatz des Teams schätzen.

Derzeit sind die Bauhofmitarbeiter wieder am Schneefräsen und Wegtransportieren, um die Rettungswege freizuhalten und Platz für den Verkehr zu schaffen. Das angesagte Tauwetter sorgt für weitere Probleme, vor allem weil bei sinkenden Temperaturen schnell Blitzeis entsteht. Auch auf die Lawinengefahr von Dächern weist Heizmann hin.