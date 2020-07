Er ist ein Macher, Ehrenamt ist für ihn selbstverständlich, sein handwerkliches Geschick ist in der Region sichtbar und sein Humor unverwechselbar – ein echtes Schwarzwälder Original: Egon Albert.

Besonders wenn er mit seiner Kutsche noch wie bis vor Kurzem die zahlreichen Besucher durch die Region kutschierte, wurde es nie langweilig, seine Geschichten sind legendär. In rund 15 Jahren fuhr er rund 400 Kilometer von St. Peter, St. Märgen bis nach Fürstenberg und Donaueschingen.

Mann des Wortes und Mann der Tat

Die Göschweiler verliehen Albert den liebevollen Spitznamen Pfarrhiesler – wegen seines Wohnorts gegenüber der Kirche. Am Donnerstag feiert er seinen 80. Geburtstag.

Egon Albert ist nicht nur ein Mann des Wortes und des Humors, sondern auch der Tat. Dies ist nicht nur in seinem prächtigen Eigenheim oder dem imposanten Viadukt im Garten zu bewundern, sondern auch beim Amalienschlössle, beim Käsekeller, den Waldkindergärten-Wagen und den unzähligen Ruhebänken im gesamten Löffinger Ösch. Als Motor der Rentnergruppe ist er mit seinen Mannen immer zur Stelle wo Not am Mann ist.

Wanderer und Vereinsmensch

Eigentlich ist Egon Albert ein echter Gündelwanger. Nach der Lehre in der Bonndorfer Stadtmühle führte ihn der Weg ins Baugeschäft Hirschbeck, hier war er 15 Jahre als Kranführer tätig. Dann ging es in die Fürstenbergbrauerei, 28 Jahre war er hier als Chauffeur ein geschätzter Mitarbeiter.

Seine gleichaltrige Ehefrau Paula aus Reiselfingen heiratete er am 2. Dezember 1961. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. 1970 erwarb der Jubilar das Anwesen in Göschweiler. Die Alberts sind rüstige Rentner und begeisterte Wanderer.

Auch lange in der Feuerwehr aktiv

Doch der Jubilar ist auch ein echter Vereinsmensch. 25 Jahre war er in der Feuerwehr aktiv, 15 Jahre davon als Gerätewart und Fähnrich, er ist Gründungsmitglied der Volkslaufgruppe, war Wanderwart und 2. Vorsitzender beim Sportverein.

Heute wird es bei den Alberts wohl besonders voll, wenn die vielen Freunde gratulieren. Und: Der Jubilar freut sich sehr auf die vier Enkelkinder.