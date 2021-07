Das Erlebnis Triathlon-Europameisterschaften wird Laurin Wehrle noch länger beschäftigen, vor allem aber auch die Türen zu weiteren internationalen Wettkämpfen in der anspruchsvollen Ausdauersportart öffnen. Nur knapp verpasste er mit dem 4. Platz in seiner Wettbewerbskategorie das Siegertreppchen, was allerdings für den 20-jährigen Dittishauser Sportler überhaupt kein Problem darstellt. Unter den 275 männlichen Teilnehmern (ohne Profis) bei der EM am österreichischen Walchsee in Tirol belegte das junge Talent sogar Rang 26.

Viel Unterstützung aus Dittishausen

„Es war die erste Langstrecke und ich war am Ende mit meiner Gesamtleistung sehr zufrieden, zumal es gar nicht gut anfing“, so der Triathlet. Nach dem Kurztraining am Samstag, einen Tag vor dem Wettkampf, waren an seinem Rennrad gleich beide Reifen platt. Für die über 1000 Teilnehmer gab es nur einen einzigen Mechaniker. Erst kurz vor der Eincheckzeit in die Wechselzone war das Fahrrad fertig. „Stress und Adrenalin pur“, so Laurin Wehrle.

Wenig später aber schüttete er Glückshormone aus: Sein Fanclub schickte ihm über 20 Videobotschaften, um ihm viel Glück für seine erste EM zu wünschen. „Ich war geflasht und dies hat mich auch über den Wettkampf hinaus getragen“, freute sich Laurin.

„Das Schwimmen war lausig“

Hinzu kamen das Kaiserwetter in der Kaiserregion in Österreich und ein tolles Publikum. „Das Publikum war hautnah dabei, da die Laufstrecken durch die Hotelgärten führten und diese direkt am See lagen“, so Vater Oliver, der Sohn Laurin zu jedem Rennen begleitet. Dieses Mal war die ganze Familie mit dabei. Der 13-jährige Bruder Milan feuerte seinen Bruder an, wenn dieser vorbeifuhr.

Das war auch nötig, denn das vorherige Schwimmen über 1,9 Kilometer war nicht nach Wunsch verlaufen: „Das Schwimmen war lausig, ich war so kraftlos“, erzählt Laurin Wehrle. „Der Corona-bedingte Trainingsrückstand hat sich voll bemerkbar gemacht.“ Doch um so motivierter stieg er nun aufs Rad und später in die Laufschuhe.

Profis, Laien und Parasportler gemeinsam auf der Strecke

„Ein dickes Lob auch an den Veranstalter“ äußerte Laurin Wehrle, denn nicht nur Profis und Laien gingen an den Start, sondern auch Parasportler (Menschen mit Behinderung), wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten. Trotzdem gab es Berührungen und Kontakte mit anderen Teilnehmern, wie beim Radrennen, hier überholte Laurin mehrmals in der 2. Runde der 90 Kilometer-Strecke die langsameren Sportler. Zwar gibt es dies immer wieder, aber nicht in dieser gehäuften Form.

Mit einer sehr starken Zeit auf dem Rad und 4,20 Minuten pro Kilometer auf der Laufstrecke lief es bei Laurin bei diesen zwei Disziplinen perfekt.

Die nächste Überraschung erwartete den Athleten zu Hause. Als die Familie in Dittishausen ankam, stand da der Fanclub mit einem großen Banner, welches gleich am Balkon befestigt wurde. „Ich bin sehr glücklich dass nicht nur meine Familie sondern auch viele Dittishauser hinter mir stehen“, freut sich Laurin. Und auch die Ortsvorsteherin Anette Hilpert gratulierte persönlich.