Der Rettungsdienst Hochschwarzwald hat mit dem 48-jährigen Markus König einen neuen Bereichsleiter. Ab 1. September übernimmt er diesen Posten, den er bereits seit einem Jahr kommissarisch im Rahmen einer Krankheitsvertretung begleitet hatte.

Der zweifache Vater vom Feldberg ist ein „Rotkreuzler“ durch und durch. Seit 26 Jahren engagiert er sich als Rettungsassistent und Notfallsanitäter im Kreisverband Freiburg. In dieser langen Zeit, so Vorstand Jochen Hilpert, habe er sich als exzellente Fachkraft etabliert, dabei bringe König reichlich Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein als Rettungswachleiter in Schluchsee mit.

„Gemeinsam an einem Strang ziehen“

Zu Gute kommt dem neuen Bereichsleiter auch seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Feuerwehr. Als Kommandant auf dem Feldberg kann er auch hier ein großes Netzwerk im Kreis in die Waagschale werfen. Das Ziel des Bereichsleiters mit den 130 Mitarbeitern, davon 60 Hauptamtliche, ist klar gesteckt: „gemeinsam an einem Strang ziehen“.

So wird Markus König nicht nur die administrative Arbeit als qualifizierter Bereichsleiter übernehmen, sondern auch immer wieder direkt an der Basis zu finden sein. „Man darf den Blick nicht verlieren“, so König. Nur so könne man Probleme erkennen und die notwendige Zufriedenheit und Bereitschaft herstellen.

Interesse bei der Jugend wächst

Glücklich zeigte sich die neue Bereichsleitung mit Jochen Hilpert (Vorstand), Markus König (Bereichsleitung), Marco Barnick (Dienstplanung), Katharina Walz (stellvertretende Dienstplanung), Luca Greco (Teamleitung Praxisanleiter), Markus Kiefer (Medinzprodukte-Beauftragter), Klaus Neumann (Betriebsratsvorsitzender) und Werner Hensel (Lagerist), dass die Arbeit im Rettungsdienst gerade in der Jugend wieder mehr geschätzt wird.

„Früher haben wir kaum ausgebildet, heute haben wir zahlreiche Anfragen“. Zum Hochschwarzwald gehören die Rettungswachen Neustadt (Notarztwache, Lehrrettungswache), Löffingen, Schluchsee, sowie die Notarztwachen Bonndorf und St. Blasien.