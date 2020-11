Die Stadt Löffingen kündigt dringende Reparaturen und damit verbundene Beeinträchtigungen an. Wegen der Arbeiten am Wasserversorgungsnetz in Dittishausen muss die Wasserversorgung am Dienstag, 1. Dezember, in der Taborstraße von Haus-Nr. 20/21 bis zum Hochhaus sowie in der Weilergasse von 9 bis etwa 15 Uhr unterbrochen werden. Betroffen sind hier alle Hausanschlüsse.