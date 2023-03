Eine große Portion Mut und Unternehmergeist zeigt Jessica Meister, welche den leer stehenden Reiselfinger-Laden wieder reaktivieren möchte. „S`Lädele im Gässle“, so steht es schon am Schaufenster, soll bald möglichst eröffnet werden. Die 31-jährige dreifache Mutter möchte mit ihrem Vorhaben ein Zeichen setzen, für Reiselfingen, die Region, aber auch zum Umdenken anregen. „In der heutigen Zeit müssen wir unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten. Was passt hier besser als regionale Produkte vor Ort anzubieten? Als sie dieser Tage ihren Plan dem Ortschaftsrat vorstellte, war dieser voll auf begeistert. „Wir werden versuchen diesen Idealismus und die tolle Eigeninitiative so gut es geht zu unterstützen“, erklärt Ortsvorsteher Martin Lauble zu dem Vorhaben.

Als der Laden von Waltraud Werne im Dezember 2014 für die Türe schloss hatte der Ortschaftsrat eine Fragebogenaktion gestartet. Die Idee war genossenschaftlich eine Nahversorgung aufzubauen, doch die Resonanz damals war mehr als bescheiden. Heute – auch nach Corona – hat sich ein Umdenken in der Bevölkerung breit gemacht, Klimaschutz und der Umweltgedanken seien weitaus höher bewertet als damals, so Jessica Meister. Deshalb wird sie auch regionale Produkte anbieten, aber es werde kein Vollsortiment werden. Da der Laden nicht umgebaut wird, benötigt das Vorhaben auch keinen Bauantrag, so Lauble. Die Renovierungen sind schon fast fertig, freut sich die junge Unternehmerin. Wichtig sei das Flair des ehemaligen Tante-Emma-Ladens zu erhalten. So bleibt der Fußboden ebenso wie die Schränke, die nur neu gestrichen wurden. Die Wände werden teilweise mit alten Holzdielen veredelt. „Die Bretter sind ein alter Holzfußboden, den wir abgeschrubbt und mit Leinholzöl eingestrichen haben.“ Auch die kreative Ader von Jessica Meister wird zum Vorschein kommen, sie bastelt an einer Holzleiter-Lampe.

Die Hälfte des ehemaligen Ladens, rund 25 Quadratmeter, wird der jungen Kauffrau zur Verfügung stehen. Zweimal wöchentlich wird sie selbst im Laden frisches regionales Obst und Gemüse verkaufen. Die restlichen Tage wird das Geschäft rund um die Uhr jeden Tag geöffnet sein, allerdings können hier die Produkte dann nur über den Automaten erworben werden. Daneben ein Bestellterminal für den Warenkorb. Bezahlt werden kann bar oder mit Karte. Ergänzt werden soll das Geschäft mit einem Bücher-Bring-Hol-Regal und einem Informations-Regal mit Wanderbroschüren und Ähnlichem.

Der Laden wird nicht nur eine Bereicherung für die Bevölkerung werden, sondern auch für die Wanderer, die nun direkt gegenüber der einzigen Bushaltestelle ihre Wartezeit überbrücken können. Auch hier denkt Jessica Meister über den Tellerrand hinaus, so gibt es Bergwacht-Apfelschorle, mit dem die Bergwacht Schwarzwald pro verkaufte Flasche mit 10 Cent unterstützt wird.

Ein wichtiges Argument ist für die Jungunternehmerin die Kommunikation, einen Treffpunkt im Ort zu schaffen. Die Lage neben dem Kurpark und vor der Bushaltestelle ist ideal, so können sich hier nicht nur die Reiselfinger treffen, sondern auch mit den Wanderern Kontakte geknüpft werden.