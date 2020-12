Löffingen vor 3 Stunden

Reisebüro kämpft um Existenz: Die Löffinger Touristikkauffrau Bo Diehr lässt sich nicht entmutigen und sucht neue Wege

Für das Team von Bo Travel in Löffingen ist Aufgeben keine Option. „Ärmel hochkrempeln und Lösungen finden“, so das Motto in Zeiten von Corona.