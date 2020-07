Während immer mehr Gasthäuser schließen, hat in Unadingen eine neue Einkehrmöglichkeit geöffnet. Es ist „Kramers Stall“, der seit Pfingsten immer montags, freitags und Samstag ab 18 Uhr zu besonderen Gaumenfreuden einlädt.

Familie hat entschieden

Die 49-jährige Hauswirtschafterin Claudia Ketterer und ihr 52-jähriger handwerklich geschickter Ehemann Hubert, der als Lacklaborant arbeitet, haben nun ihre erfolgreichen Früchteküche mit über 100 selbstgemachten Produkten um ein weiteres Standbein ergänzt. Es sei eine Familienentscheidung gewesen, nachdem zahlreiche Anfragen aus der Bevölkerung kamen, so Claudia Ketterer.

Ehemann Hubert und der 21-jährige Zimmermann Benedikt haben dem ehemaligen Stall, der bereits 2004 als Verkaufs- und Besucherraum kreativ umgebaut wurde, eine weitere individuelle Note mit sehr viel Holz und liebevollen Details verpasst. Schon vor der Tür lädt die hölzerne Kuh an der Tränke zum „Hereinkommen“ ein.

Spaghetti im Weckglas

Die beiden älteren Töchter Lioba und Luzia bringen sich mit Erfahrung und Arbeit ebenso ein, wie die 13-jährige Schülerin des Fürstenberg-Gymnasiums, Judith. Die 24-jährige Flugbegleiterin Lioba hatte zuvor ein Studium im Bereich Hotel- und Restaurantmanagement absolviert, die 19-jährige Luzia studiert Food Management. Zusammen mit Mutter Claudia wurde auch die regionale Vesperkarte erstellt. So gibt es beispielsweise neben „Dünne“, hausgemachte Kässpätzle im Weckglas, hausgemachten Ketchup oder auch Spaghetti mit Bärlauchpesto. Bewusst setzt die Familie auf Regionalität. Was nicht im eigenen Garten wächst, wird von regionalen Anbietern zugekauft und im Weckglas serviert: was die optische Verbindung zur Früchteküche herstellt.

Mit einfachen Geräten angefangen

Den ersten Schritt in die Selbständigkeit wagte die kreative Jungunternehmerin 1999. In der ehemaligen Milchküche kochte sie auf einfachen Geräten erste Fruchtaufstriche. Heute werden die zahlreichen Beerensorten, Gemüse und Obst mit professionellem Equipment verarbeitet.