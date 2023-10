Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zwingt auch Löffingen, die bisherige Sitzverteilung im Gemeinderat zu überdenken. Ein Grund, gleich über weitere Möglichkeiten zu diskutieren, wie etwa die Abschaffung der unechten Teilortswahl. Die ersten Ergebnisse eines Informationsabends lassen erahnen, dass die unechte Teilortswahl vielleicht beibehalten werden könnte.

Bei der Informationsveranstaltung zur „Zukünftigen gerechten und zukunftsfähigen Sitzverteilung im Gemeinderat“ in der Löffinger Festhalle mussten mehrfach weitere Sitzplätze geschaffen werden. Bei belegten Brötchen und Getränken gab es eine rege, aber sachliche Diskussion, was sich Bürgermeister Tobias Link gewünscht hatte. Sein Appell lautete, alles zu diskutieren und sich auszutauschen, aber am Ende die demokratische Entscheidung zu akzeptieren. „Wir wollen Brücken bauen und nicht auseinanderdividieren, sondern im Sinne der Demokratie die bestmögliche Struktur für unsere Stadt finden“, sagte er.

Hauptamtsleiterin Julia Selb informierte die Bürger, wie die derzeitige Sitzverteilung in Löffingen aussieht, die nun aufgrund des Gerichtsurteils verändert werden müsse. 1975 hatte man die unechte Teilortswahl eingeführt und in der Hauptsatzung 22 Gemeinderatssitze verankert. Die Aufteilung sah für Löffingen neun Sitze, für Unadingen drei und für jeden weiteren Ortsteil zwei Sitze vor.

Seither blieb dies so, ohne dass man die Zahl der Wahlberechtigten beziehungsweise die Einwohnerzahl der Orte berücksichtigte. Dadurch entstand in Löffingen ein großes Missverhältnis, was die Gefahr berge, dass Wahlen angefochten werden können, so Selb.

Nach einer Berechnung der Hauptsatzung (354 Wahlberechtigte entsprechen einem Sitz) wären Bachheim mit 87 Prozent, Göschweiler mit 42 Prozent, Reiselfingen mit 20 und Unadingen mit vier Prozent überrepräsentiert, während vor allem Seppenhofen mit minus 28 Prozent, Dittishausen minus 23 Prozent und Löffingen mit sechs Prozent zu gering vertreten sind. Diese Zahlen ändern sich nur unwesentlich durch Ausgleichs- und Überhangmandate. „Wir müssen auf jeden Fall etwas ändern, die Frage ist nur, wie weit wir gehen möchten“, so Tobias Link.

Henrik Langholf von der „Zukunftsmoderation“ hatte die Ergebnisse aus der Klausurtagung des Gemeinderats in drei möglichen Variationen aufgesplittet, die rege diskutiert, begutachtet und auch am Ende von den vielen Besuchern bewertet wurden. Dabei zeigte sich, dass gleich zwei Varianten die unechte Teilortswahl weiter favorisieren, lediglich mit dem Unterschied, in einem Fall nur die notwendige Sitzzahl zu verändern und im anderen Fall den Gemeinderat auf 18 Sitze zu verkleinern. Die dritte Variante wäre die Verringerung der Sitze und Abschaffung der unechten Teilortswahl. Während sich etwa zwei Drittel der Besucher sich für die Varianten A und B entschieden, favorisierte ein Drittel die Abschaffung der unechten Teilortswahl.

Moderator Henrik Langholf gab jeder Gruppe die Möglichkeit, die Argumente für ihre Entscheidung vorzutragen. Hier kam zum Ausdruck, dass die Mandatsträger der Ortsteile befürchten, eventuell gar nicht mehr im Gemeinderat vertreten zu sein, wodurch die Ortspolitik geschwächt würde. Dagegen argumentierten die Befürworter der Abschaffung der unechten Teilortswahl damit, dass 50 Jahre nach den Eingemeindungen eine Einheit der Stadt entstanden sei. Zu erwarten sei auch die Verringerung der ungültigen Wahlzettel, die bisher 18 bis 25 Prozent ausmachten. Letztendlich wird der Gemeinderat im November über die künftige Sitzverteilung entscheiden.