Gegen 10.15 Uhr hatte laut einer Pressemitteilung der Polizei eine Anwohnerin dem Notruf mitgeteilt, dass an der Hausfassade eines Hauses in der Hauptstraße, im Ortsteil Rötenbach, Rauch aufstieg. Durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass die Ursache für den Rauch lediglich ein kleines Feuer in einer Feuerschale war, welches beim Entfachen verstärkt rauchte.

Neben den Feuerwehren rückte auch Polizei zur Örtlichkeit an.