Wer hat einem 23-Jährigen mitten im nächtlichen Friedenweiler einen Armbrust-Bolzen in den Rücken geschossen? Die Polizei vermutet jetzt einen 35-jährigen Mann hinter dieser rätselhaften Tat. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft Freiburg und Polizeipräsidium Freiburg am Donnerstag mit.

Der 23-jährige Mann war den Ermittler zufolge am vergangenen Sonntag, 23. Oktober, zusammen mit mehreren Begleitern gegen 0.30 Uhr zu Fuß in der Straße „Am Sommerberg“ in Friedenweiler unterwegs gewesen.

Geschoss muss im Klinikum entfernt werden

Kurz vor dem Verbindungsweg zur Peter-Thumb-Straße sei dann auf ihn geschossen worden. „Hierbei wurde er im Rückenbereich getroffen, wo der Bolzen stecken blieb“, so die Ermittler in ihrer Mitteilung. Das pfeilartige Geschoss sei in einem Klinikum entfernt worden. „Der Mann verletzte sich dabei mittelschwer“. Er konnte das Klinikum inzwischen wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei Freiburg und das Polizeirevier Neustadt haben inzwischen die Identität des mutmaßlichen Armbrustschützen ermittelt. Dabei handele es sich um einen 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Weitere Bolzen und Rauschgift gefunden

Der Verdächtige wohne in Friedenweiler unweit des Tatorts, an dem der 23-Jährige von dem Armbrustbolzen getroffen worden sei. Bei einer Wohnungsdurchsuchung haben die Ermittler nach eigenen Angaben eine Armbrust und weitere Armbrustbolzen aufgefunden – und zudem Rauschgift „in nicht geringer Menge“.

Bislang sei der Mann kriminalpolizeilich nicht in Erscheinung getreten. Zum Sachverhalt schweigt er, teilen die Behörden mit. Gegen den mutmaßlichen Schützen habe das Amtsgericht Freiburg am Mittwoch, 26. Oktober, Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.