Löffingen vor 2 Stunden

Projekt Fahrpraxis: So kommen in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen sicher zu ihrem Arzt

Die Stadt Löffingen nimmt am 1. Februar das Bürgerauto unter dem doppeldeutigen Projektnamen Fahrpraxis in Betrieb. Damit werden sichere Fahrten zu Ärzten für Menschen ermöglicht, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Und so funktioniert das Projekt.