In den Morgenstunden des Freitags vergangener Woche meldete laut einer Mitteilung der Polizei ein Passant dem örtlichen Polizeirevier, dass auf einem Maisfeld im Bereich Dittishausen, mehrere Hanfpflanzen stehen würden und dass er auch in diesem Zusammenhang zwei ihm unbekannte Personen bei den Pflanzen gesehen habe.

Weiterhin teilte der Zeuge mit, dass die Personen mit einem Auto davongefahren seien. Im Verlaufe der sofort eingeleiteten Maßnahmen wurde durch das zuständige Amtsgericht noch am selben Tag eine Wohnungsdurchsuchung beim Fahrzeughalter angeordnet. In der Wohnung des Verdächtigen fanden die Polizeibeamten eine größere Menge an Cannabispflanzen sowie eine Wachstumsstation für Hanfpflanzen. Die Polizei leitete unverzüglich ein Ermittlungsverfahren gegen den Wohnungsinhaber ein. Die Pflanzen wurden beschlagnahmen.