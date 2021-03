von Thomas Schröter

Nein, auf das Corona-Management der offiziellen Stellen in Bund und Land ist Martin Satler, der Leiter des Löffinger Pflegeheims St. Martin, alles andere als gut zu sprechen. „Das ist ein klarer Fall von komplettem politischen Versagen. Die Impfkampagne ist, gelinde gesagt, eine Frechheit“, stellte er kategorisch fest, als er bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Entwicklung des vergangenen Jahres und die Situation im Pflegeheim Revue passieren ließ. „Wenn wir nicht auf die unbürokratische, schnelle und gezielte Unterstützung durch die Stadt Löffingen hätten zählen können, wäre ‚game over‘ gewesen“, betonte Satler.

Mit Schutzausstattung, führte der Heimleiter ein Beispiel an, hätte er sein Team nur deshalb seit Beginn der Pandemie ausreichend und in der erforderlichen Qualität ausstatten können, weil die Stadtverwaltung ihm „auf dem kurzen Dienstweg“ die erforderlichen Mittel bereit gestellt habe. „Wir wären sonst ohne Masken dagestanden. Und als wir dann gegen Jahresende tatsächlich eine Lieferung Masken vom Gesundheitsamt zugestellt bekommen haben, konnten wir die Dinger nicht einsetzen, weil sie nicht zertifiziert waren und keinen ausreichenden Schutz boten“, führte Martin Satler aus.

Mitarbeiter sind in schweren Zeiten loyal

Seinem Team sei er „unendlich dankbar“ für den unermüdlichen Einsatz und die Loyalität, die alle gezeigt hätten, insbesondere in den drei Wochen im November und Dezember letzten Jahres, als es im Pflegeheim 30 Corona-Infizierte zu versorgen galt. „Dass wir das geschafft haben, ohne unsere hohen Qualitätsansprüche zu verletzen, ist eine unglaubliche Leistung“, meinte der Heimleiter. Neben der Mannschaftsleistung seien es die von der Stadt garantierten Rahmenbedingungen für die Arbeit des Pflegeheims, die derartige Leistungen ermöglichen. Insbesondere verfüge St. Martin über eine dichte Personaldecke und eine mit 67 Prozent hohe Fachkräftequote. „Was diese von der Stadt ermöglichten Rahmenbedingungen anbelangt, sind wir so etwas wie ein kleines, letztes gallisches Dorf. Das macht Löffingen und sein Pflegeheim so besonders“, richtete Satler seinen Dank an Gemeinderat und Stadtverwaltung.

Der Wirtschaftsplan des Altenheims St. Martin Der vom Gemeinderat beschlossene Wirtschaftsplan 2021 für das Pflegeheim St. Martin geht von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Der Erfolgsplan sieht Erträge und Aufwendungen von jeweils rund 2,67 Millionen Euro vor. Den mit Abstand größten Kostenposten mit einem Anteil von rund 75 Prozent machen die Personalkosten aus. Der Vermögensplan geht von Einnahmen und Ausgaben von jeweils 187 000 Euro aus. Zur Finanzierung der Investitionen, die 84 000 Euro betragen, ist eine Darlehensaufnahme von 50 000 Euro einkalkuliert. (tom)

Bürgermeister und Gemeinderat versicherten dem Heimleiter, dass die Stadt auch weiterhin verlässlich an der gemeinsam mit dem Pflegeheim verfolgten Qualitätsphilosophie festhalten werde. Ein weiterer Schritt auf diesem Weg wird dabei die angedachte Erweiterung des Pflegeheims sein. Bei diesem Thema sollen schnellstmöglich Nägel mit Köpfen gemacht und in konkrete Planungen eingestiegen werden. Der vom Gemeinderat verabschiedete Wirtschaftsplan 2021 für das Pflegeheim sieht einen entsprechenden Etatposten vor.

Der nächste konkrete Schritt, den der Gemeinderat vor sich hat, wenn es um eine Kapazitätserweiterung für das Pflegeheim geht, ist die nach wie vor ungeklärte Frage nach dem Standort. Darüber haben die im Stadtparlament vertretenen Fraktionen noch keine einhellige Entscheidung getroffen, vielmehr gehen die Meinungen dazu noch auseinander, was einen kompletten Neubau oder eine Erweiterung am bisherigen Standort anbelangt.